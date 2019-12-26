Без Данни и Денисова. Кто попал в сборную «Зенита» XXI века
На основании оценок «СЭ» определили 11 лучших футболистов, выступавших за
На основании оценок «СЭ» определили 11 лучших футболистов, выступавших за
Составление любой символической сборной — занятие по определению неблагодарное. Даже если речь идет не о краткосрочном турнире, а о выборе лучших игроков клуба за почти 20 последних лет — начиная с 2001 года. Вроде бы солидный временной отрезок — сама ситуация вроде бы дает возможность подойти к выбору с холодной головой и без эмоций. Тем более что в нашем случае в качестве критерия был взят максимально объективный показатель — средняя оценка футболиста, которую выставлял ему «СЭ» за все годы выступлений в «Зените». Здесь даже не нужно выбирать и принимать сложное решение — математика уже все сделала за тебя.
Но, уверен, что и тут найдутся недовольные. Поводы есть, чего уж там. Например, Игорь Смольников, а не Александр Анюков на правом фланге обороны. Но, например, сезон-2014/15 Смольников провел на высочайшем уровне, особенно первую его половину. В атаке был невероятно хорош — не хуже Дани Алвеса или Жорди Альбы. И отъезд в Европу в хорошую команду не казался
И, конечно, Далер Кузяев в центре поля рядом с Анатолием Тимощуком. По украинцу вопросов нет — капитан первой чемпионской команды. Его трансфер из «Шахтера» за 15 миллионов евро в феврале 2007-го стал символом начала новой эры как в «Зените», так и во всем российском футболе. И Тимощук эти деньги отработал до последней копейки. Но вот Кузяев…
Тем более что по остальным позициям, как кажется, особых споров быть не должно. Возможно,
Но классно то, что в этой сборной есть представители всех важных команд, собиравшихся в
А это показатель того, что классные, яркие и стабильные игроки были в «Зените» на протяжении всех этих лет.