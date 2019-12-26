Без Данни и Денисова. Кто попал в сборную «Зенита» XXI века

Составление любой символической сборной — занятие по определению неблагодарное. Даже если речь идет не о краткосрочном турнире, а о выборе лучших игроков клуба за почти 20 последних лет — начиная с 2001 года. Вроде бы солидный временной отрезок — сама ситуация вроде бы дает возможность подойти к выбору с холодной головой и без эмоций. Тем более что в нашем случае в качестве критерия был взят максимально объективный показатель — средняя оценка футболиста, которую выставлял ему «СЭ» за все годы выступлений в «Зените». Здесь даже не нужно выбирать и принимать сложное решение — математика уже все сделала за тебя.

Но, уверен, что и тут найдутся недовольные. Поводы есть, чего уж там. Например, Игорь Смольников, а не Александр Анюков на правом фланге обороны. Но, например, сезон-2014/15 Смольников провел на высочайшем уровне, особенно первую его половину. В атаке был невероятно хорош — не хуже Дани Алвеса или Жорди Альбы. И отъезд в Европу в хорошую команду не казался чем-то фантастическим. Жаль, многое испортила неприятная травма паха.

Источник: Спорт-Экспресс

И, конечно, Далер Кузяев в центре поля рядом с Анатолием Тимощуком. По украинцу вопросов нет — капитан первой чемпионской команды. Его трансфер из «Шахтера» за 15 миллионов евро в феврале 2007-го стал символом начала новой эры как в «Зените», так и во всем российском футболе. И Тимощук эти деньги отработал до последней копейки. Но вот Кузяев…

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Кто-то предпочел бы видеть на его месте Владислава Радимова, кто-то — Константина Зырянова, кто-то — Игоря Денисова, кто-то — Акселя Витселя, кто-то — Романа Широкова, а кто-то — Сергея Семака. Каждый из них вполне достоин того, чтобы быть в символической сборной. Но средний балл Кузяева выше, а, значит, в основном составе этой команды должен быть именно он. Да и все равно, места в центре поля всем заслуженным людям все равно не хватит. И в этом смысле выбранный нами критерий с оценками избавляет от тяжелых и несправедливых по отношению к кому-то мук выбора (хотя жаль, что не нашлось места Данни, но разве Андрей Аршавин или Халк менее достойны?).

Тем более что по остальным позициям, как кажется, особых споров быть не должно. Возможно, кто-то предпочел бы видеть в центре обороны такого заслуженного человека, как Нико Ломбертс или весельчака Ивицу Крижанаца, кому-то, вероятно, не хватает в этом списке Юрия Жиркова или Павла Погребняка — но это уже больше вкусовщина, те самые минусы символических сборных, когда мест всего 11, а достойных кандидатов куда больше.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Но классно то, что в этой сборной есть представители всех важных команд, собиравшихся в Санкт-Петербурге в XXI веке. В лице Вячеслава Малафеева и Аршавина есть «Зенит» Властимила Петржелы — лихой, веселый и яркий. Тимощук — представитель команды Дика Адвоката с первым российским титулом, Кубком УЕФА и Суперкубком Европы. Александр Кержаков и Доменико Кришито — это «Зенит» Лучано Спаллетти, возможно, лучшая команда в истории клуба. Эсекиэль Гарай и Халк — «Зенит» Андре Виллаш-Боаша, амбициозный и с европейским лоском. Артем Дзюба и Бано Иванович — это нынешний «Зенит» Сергея Семака, вернувший чемпионский титул в Санкт-Петербург после затянувшейся паузы.