Полузащитник «Спартака» рассказал от требованиях нового тренера клуба

«Мы сразу поняли, что от нас хочет новый тренер. В каких-то матчах получалось, в других нет, но мы стараемся. И тренер это видит, судя по его словам», — сказал Умяров.
Он также отметил, что Тедеско сразу показал себя топ-тренером. «Мы это видим по тренировкам, получаем на них удовольствие. Очень надеюсь, что весной работа даст плоды и мы оправдаем ожидания болельщиков», — добавил футболист.
Немецкий специалист сменил Олега Кононова в октябре 2019 года. Руководство «Спартака» приняло отставку Кононова с поста главного тренера 29 сентября после поражения от «Оренбурга» в матче 11-го тура Премьер-лиги.
Красно-белые ушли на зимний перерыв на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В заключительном туре «Спартак» проиграл «Ростову» со счетом 1:4.