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14:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бакаев признался, что ему стыдно за результаты «Спартака»

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Футболист московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о своей реакции на результаты команды в первой части сезона.

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Источник: Спорт РИА Новости

По итогам 19 туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка.

«Когда к тебе на домашнюю игру приходит 40 тысяч человек, а у тебя ничего не получается… В такие моменты думаешь не о себе, а о тех людях, которых ты подвел, становится стыдно. У нас выдался сложный месяц, когда “Спартак” проводил игры каждые два дня: с “Туном”, ЦСКА, “Брагой”, “Зенитом”. Мы были максимально сконцентрированы на матчах и восстановлении. А когда нагрузка снизилась, у команды начался некий спад. Сыграть столько игр без потерь было невозможно», — рассказал Бакаев в интервью Championat.com.

Полузащитник также сравнил нынешнего главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско с экс-наставником москвичей Массимо Каррерой.

«Они немного похожи. Оба итальянцы, эмоциональные, много жестикулируют. Но подходы у них разные — тренировочный процесс, помощники, да и взгляды на футбол. Когда в матче возникает пауза, первым делом смотрю на него. Доменико может что-то подсказать жестами. А эмоциональный тренер или спокойный, для меня разницы нет. На игре это никак не сказывается».

На счету Бакаева три гола и семь результативных передач в 17 матчах текущего розыгрыша чемпионата России.

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