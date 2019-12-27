Бакаев признался, что ему стыдно за результаты «Спартака»

«Когда к тебе на домашнюю игру приходит 40 тысяч человек, а у тебя ничего не получается… В такие моменты думаешь не о себе, а о тех людях, которых ты подвел, становится стыдно. У нас выдался сложный месяц, когда “Спартак” проводил игры каждые два дня: с “Туном”, ЦСКА, “Брагой”, “Зенитом”. Мы были максимально сконцентрированы на матчах и восстановлении. А когда нагрузка снизилась, у команды начался некий спад. Сыграть столько игр без потерь было невозможно», — рассказал Бакаев в интервью Championat.com.