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14:53 (мск), источник: Sports.Ru

Егоров покинул пост главы департамента судейства и инспектирования

Глава департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Александр Егоров покинул свой пост.

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Источник: Sports.Ru

47-летний функционер ушел по собственному желанию. Согласно проводимой РФС реформе судейства, ДСИ планируют разделить на два департамента: судейства и инспектирования.

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«Я принял решение покинуть должность руководителя ДСИ. Считаю, что ДСИ была проделана большая работа, и не все задуманное получилось реализовать.

Уверен, что судейская реформа будет успешной, но мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень. Хотел бы поблагодарить коллег за совместную работу и доверие, — сказал Егоров.

«Благодарю Александра Егорова за работу. Он активно участвовал в разработке судейской реформы. Считаю, что его опыт будет использован РФС в дальнейшей работе, в том числе для развития футбола в регионах», — добавил президент РФС Александр Дюков.

Судейство и работа Егорова неоднократно подвергались критике со стороны представителей клубов РПЛ по ходу первой части сезона. В начале декабря президент ЦСКА Евгений Гинер обвинил Егорова во взяточничестве.

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