СМИ: футболист «Спартака» Джано Ананидзе может продолжить карьеру в чемпионате Турции

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, российская команда готова отдать 27-летнего Джано в аренду до конца нынешнего сезона. Сообщается, что в случае подписания соглашения клубы поделят зарплату грузинского футболиста. Действующий контракт Джано со «Спартаком» истекает в июне 2021 года.

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Джано первый раз вышел на поле в составе московской команды в августе 2009 года.

С того момента он провел за «Спартак» 122 игры, в которых забил 12 мячей. В нынешнем чемпионате России он сыграл в шести матчах, не сумев ни разу поразить ворота соперника. Ранее «Спартак» дважды отправлял грузинского полузащитника в аренду — в «Ростов» и в самарские «Крылья Советов».

В 2017 году в составе красно-белых Джано стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Выступая за «Ростов», он выиграл Кубок России сезона-2013/14. За сборную Грузии полузащитник провел 45 матчей, в которых забил 7 мячей.

«Денизлиспор» занимает 11-е место в чемпионате Турции, набрав после 16 игр 21 очко.