Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Вулверхэмптон Уондерерс
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
26.12
Шеффилд Юнайтед
Уотфорд
11
Футбол. Зарубежный
26.12
Эвертон
Бернли
10
Футбол. Зарубежный
26.12
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
41
Футбол. Зарубежный
26.12
Лестер
Ливерпуль
04
Футбол. Зарубежный
28.12
Брайтон & Хоув
Борнмут
Все события
Фоторепортажи
15Матч «Барсы» и «Реала» закончился нулями
12Сборная России стартовала на молодежном ЧМ с поражения
17:23 (мск), источник: ТАСС

СМИ: футболист «Спартака» Джано Ананидзе может продолжить карьеру в чемпионате Турции

ТАСС, 27 декабря. Грузинский полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе зимой может перейти в турецкий «Денизлиспор». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание Aksam.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По информации издания, российская команда готова отдать 27-летнего Джано в аренду до конца нынешнего сезона. Сообщается, что в случае подписания соглашения клубы поделят зарплату грузинского футболиста. Действующий контракт Джано со «Спартаком» истекает в июне 2021 года.

Главные события 2019 года
Все самое важное из мира спорта в уходящем году
Джано первый раз вышел на поле в составе московской команды в августе 2009 года.

С того момента он провел за «Спартак» 122 игры, в которых забил 12 мячей. В нынешнем чемпионате России он сыграл в шести матчах, не сумев ни разу поразить ворота соперника. Ранее «Спартак» дважды отправлял грузинского полузащитника в аренду — в «Ростов» и в самарские «Крылья Советов».

В 2017 году в составе красно-белых Джано стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Выступая за «Ростов», он выиграл Кубок России сезона-2013/14. За сборную Грузии полузащитник провел 45 матчей, в которых забил 7 мячей.

«Денизлиспор» занимает 11-е место в чемпионате Турции, набрав после 16 игр 21 очко.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тарасова считает, что Загитова навсегда потеряна для большого спорта
Русские допустили ошибки, виновных надо отослать в Магадан — Рене Фазель
Косторная показала результат выше мирового рекорда
1 балл решил судьбу золота на ЧР по фигурному катанию
Александр Емельяненко резко ответил брату Фёдору (видео)
Глава РУСАДА предрек ужесточение санкций в отношении России
Российская хоккеистка прекрасна и в шлеме, и без него (фото)
Фигурист Алиев выиграл чемпионат России с падениями
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь