Источник: форвард «Краснодара» Игнатьев близок к переходу в «Рубин»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, утверждается в
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, утверждается в
Сегодня, 27 декабря, Игнатьев пройдет медобследование в Казани. В случае его успешного прохождения игрок заключит контракт с «Рубином». К форварду также проявляли интерес «Зенит» и «Динамо».
Сумма трансфера Игнатьева из «Краснодара» в «Рубин» оценивается в 7 миллионов евро.
В текущем сезоне Игнатьев провел 19 матчей за «быков» и забил 5 голов. Футболист является воспитанником «Краснодара».
Напомним, что 19 декабря «Рубин» возглавил Леонид Слуцкий.