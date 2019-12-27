ЦСКА заинтересовался защитником «Ростова» Черновым

По информации издания, футболиста могут выкупить в зимнее трансферное окно. Сумма покупки предварительно составляет €3 млн. При этом к Чернову существует интерес и со стороны других российских и зарубежных клубов.

27-летний Евгений Чернов перешел в «Ростов» из «Зенита» в феврале 2019 года. За этот сезон он провел 19 матчей чемпионата России и отдал четыре результативные передачи. Кроме того, в активе футболиста есть вызов в сборную России, но он не дебютировал за команду. Отмечается, что на данный момент соглашение защитника с ростовским клубом рассчитано до лета 2022 года.