Департамент судейства может возглавить новый Розетти. Кто придет на смену Егорову?

Источник: Спорт-Экспресс

Егоров

Официальная причина расставания — собственное желание Александра Анатольевича. Тот сегодня написал соответствующее заявление и будет уволен на основании этого заявления. Возможно, продолжит работу в футболе — не исключаю, что в Мордовии, в регионе, откуда он родом.

Экс-арбитр из Саранска руководил ДСИ с 17 апреля 2018 года. Получается, работал недолго. Причем, мог покинуть РФС намного раньше.

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Говорят, эмоциональные всплески у Егорова случались пару раз еще в прошлом году. В принципе, ничего удивительного в такой реакции нет — должность руководителя ДСИ действительно расстрельная. Учитывая общую кризисную ситуацию в судействе.

Слухи о его отставке возникали не раз и в 2019-м. Главным образом, это было связано с большим числом ошибок, допускавшихся арбитрами, и неуменьшающимися скандалами вокруг работы рефери. Обстановка накалилась после того, как подавляющее большинство клубов премьер-лиги (по разным данным, от 12 до 14) выразили недоверие Егорову.

Напряжение достигло апогея, когда свое отношение к судейскому чиновнику резко высказал в нескольких интервью разным СМИ президент ЦСКА Евгений Гинер.

При этом он, сам того не желая, фактически отсрочил уход Егорова. Уволили бы его тогда — выглядело бы так, что руководство РФС пошло на поводу у клубов и у Гинера. Не комильфо.

Еще дней десять назад в кулуарах вовсю обсуждали вариант, при котором после разделения ДСИ Егоров якобы должен был возглавить департамент судейства, а Сергей Фурса — департамент инспектирования. Причем Егорову собирались резко урезать полномочия. Возможно, такая опция действительно существовала — на случай, если не удастся найти замену.

Но в итоге руководство РФС все-таки решило разорвать отношения и назначить нового руководителя.

Фурса? Зуев? Иванов?

Пока Егоров оставался на своем посту, периодически в информационном пространстве возникали слухи о его сменщиках. Одни выглядели как вбросы, преследующие те или иные цели. Другие казались более реальными.

Круг российских кандидатов ограничен — тех, кто даже теоретически мог бы возглавить судейский корпус, очень немного. Печально, но это так. И самих арбитров не хватает, и управленцев тоже.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

По неназванным публично причинам не рассматривается кандидатура Николая Левникова, который в начале века вместе с Александром Штернгелем (он после тяжелой болезни в сентябре скоропостижно скончался) построил современную и эффективную систему управления судейством, не один год руководил Коллегией футбольных арбитров. Возможно, отчасти его отсутствие в числе кандидатов связано с вероятностью возникновения конфликта интересов — ведь в число арбитров премьер-лиги входит его сын, Кирилл Левников.

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Называется еще один экс-президент КФА — Сергей Зуев. Но, думаю, это обычный слух. Не верится, что он, вынужденно покинувший РФС при Николае Толстых (тот просто так, без веских причин, с сотрудниками из мира судейства не расставался), снова войдет в руководство. Маловероятно, что департамент судейства возглавят Юрий Баскаков или Виктор Башкиров, чьи имена тоже упоминались.

Мог бы помочь Валентин Иванов, один из ведущих методистов, а, может, и лучший российский методист и учитель от судейства. Он должен был вновь прийти в РФС весной 2018-го, вместе с Егоровым. Предполагалось, что Егоров возглавит ДСИ, а Иванов — судейский комитет. Но в последний момент Валентин Валентинович разругался с Александром Анатольевичем, имея на то веские основания, и отказался с ним сотрудничать. Не уверен, что Иванов, у которого спокойная работа в ФИФА, захочет опять окунуться в море наших футбольных проблем.

Не похоже, что стоит ждать появления в РФС Николая Иванова и Алексея Николаева, двух известных российских арбитров. По моим данным, приглашений им не поступало.

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Зато в Москву может переехать еще один известный судья — Фурса. Все последние месяцы он фигурировал в числе тех, кто, как заявлялось в кулуарах, «должен» стать одним из судейских руководителей. Должности варьировались — то его отправляли в департамент судейства (ДС), то в департамент инспектирования (ДИ).

Иностранец

Вероятность его назначения оценивается как высокая. При этом главным в ДС станет, видимо, не он. А все-таки иностранец, о возможном появлении которого «СЭ» писал в начале ноября.

Говорил об этом и могу повторить: исходя из сложившейся ситуации и возникших проблем, помочь сегодня может только иностранный специалист. Главное — угадать с выбором.