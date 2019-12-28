Ожидаемая отставка: Гинер предложил, Егоров — ушел

Источник: РИА "Новости"

Этой зимой в российском футболе происходят глобальные изменения, которые, правда, пока непонятно, какой дадут эффект. И дадут ли вообще.

В сезон-2019/20 Российская премьер-лига вступила с бывшим арбитром Александром Егоровым в качестве главы Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.

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И осенняя часть сезона прошла в плане восприятия работы арбитров просто ужасно. Судей критиковали всегда, но с введением в отечественном футболе системы видеопомощи арбитрам (VAR) ситуация обострилась.

Возможность использовать видео для принятия правильных решений (хотя бы в части матчей) не снизила количество ошибок. Более того, по ходу первой части сезона даже в играх, где использовался VAR, случались влиявшие на результат эпизоды, оцененные неверно.

Можно вспомнить сломанный в добавленное время в матче «Сочи» — ЦСКА (0:0) нос Федора Чалова, за что защитник сочинцев затем получил трехматчевую дисквалификацию, но армейцы не били пенальти.

Или еще последний, нашумевший, матч ЦСКА с «Краснодаром» (2:2), где команда Виктора Гончаренко не досчиталась в концовке еще одного пенальти, что и спровоцировало знаменитый уже взрыв Гинера.

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Хотя, конечно, страдали от судейских решений не только армейцы.

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Шквал ошибок и оправданий Егорова за свой цех превратился в снежный ком. Было понятно, что он, набрав к декабрю скорость, погребет под собой главу ДСИ.

Но 47-летний бывший арбитр сыграл на опережение. На официальном сайте РФС 27 декабря появилось его заявление.

«Я принял решение покинуть должность руководителя ДСИ. Считаю, что ДСИ была проделана большая работа, и не все задуманное получилось реализовать. Уверен, что судейская реформа будет успешной, но мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень. Хотел бы поблагодарить коллег за совместную работу и доверие», — сказал Егоров.

«Благодарю Александра Егорова за работу. Он активно участвовал в разработке судейской реформы. Считаю, что его опыт будет использован РФС в дальнейшей работе, в том числе для развития футбола в регионах», — есть там и слова президента РФС Александра Дюкова.

Можно, конечно, порассуждать о том, какую пользу может Егоров принести для развития футбола в регионах, но это другая история. Пока же ясно, что новым боссом российских арбитров будет Ашот Хачатурянц, на которого возлагаются большие надежды.

При этом он возглавит только арбитров, а Департамент инспектирования в РФС будет выделен в отдельную структуру.

Начал Хачатурянц достаточно бодро, хотя, конечно, идея была далеко не только его, и без поддержки на самом верху ее протолкнуть бы не удалось.

Отныне официальным лицам российских клубов запрещено критиковать арбитров. То есть вообще запрещено. Совсем.

За любую, абсолютно любую критику должен последовать внушительный штраф в пару сотен тысяч рублей, а за повторную и каждую последующую провинность он будет увеличиваться, в перспективе грозя отстранением от футбольной деятельности. Именно так прокомментировал член комитета по этике РФС Андрей Созин данное решение.

А вот что говорил по поводу нововведений первый человек в российском футболе.

«Ограничения, касаются увеличения размеров наказания за неэтичные комментарии по результатам судейства. Мы обсуждали различные варианты на введение ограничения комментариев. Введено наказание за критику — это денежный штраф, — подчеркнул Александр Дюков. — Тема судейства горячая, судьи тоже дают повод, считаем, что решение мы найдем в своем узком кругу, не апеллируя к СМИ и болельщикам. Была информация о том, что официальным лицам будет запрещено комментировать решение судей. Мы не решили идти по этому пути, так как он радикальный. В нашем случае мы исходим из того, что комментарии возможны, но в рамках определенной этики».

В общем, посмотрим, как все будет работать и станет ли лучше.

В весенней части сезона VAR в Премьер-лиге должен использоваться уже на всех матчах.

Хотелось бы, чтобы ошибок стало хотя бы меньше.

Александр Седов