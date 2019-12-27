Гендиректор «Зенита»: Уровень судейства в РПЛ вырастет через год

Источник: РИА "Новости"

В пятницу Российский футбольный союз (РФС) объявил об уходе с поста главы департамента судейства и инспектирования (ДСИ) организации Александра Егорова.

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«Главное, чтобы в ходе реорганизации судейской системы, где будут разделены судейская и контрольная функции, реформа на этом не остановилась и чтобы помимо разделения было и развитие судейского корпуса, которое за одну ночь не поменяешь. Нужно работать с имеющимся контингентом и готовить новых судей, чтобы через какое-то достаточно короткое время мы увидели бы улучшение качества судейства и новых арбитров, которые смогут судить премьер-лигу и Кубок России, пройдя школу ФНЛ и ПФЛ. А так по старой традиции можно навесить грехи на одного человека и остановиться на этом», — сказал Медведев.

«Легче всего не игру разбирать, а сетовать на реальные и мнимые судейские недоработки, и то, что над качеством нужно работать, это общее мнение. Быстрого результата мы не увидим, и если провести параллель с хоккеем, то одним из элементов создания Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был регламент судейской деятельности. Несмотря на то, что к судейству до КХЛ было очень много претензий, новый регламент уже через год позволил говорить, что качество судейства улучшается. Я очень надеюсь, что через год мы с удовлетворением констатируем положительную тенденцию», — добавил он.