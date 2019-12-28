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18:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Легендарный композитор Ханс Циммер запишет титульную музыку для «Краснодара»

Легендарный голливудский композитор Ханс Циммер запишет титульную музыку для «Краснодара», сообщает «КП-Краснодар».

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Источник: AP 2019

Сроки записи композиции не разглашаются, как и информация о гонораре.

— Подробности нашего сотрудничества мы не разглашаем, — пояснили в пресс-службе.

Циммер ранее записывал музыку для заставки чемпионата мира по футболу-2018 в России. В первую очередь он известен как автор саундтреков для ряда культовых голливудских блокбастеров: «Король лев», «Начало», «Интерстеллар», «Гладиатор», «Пираты Карибского моря», «Темный рыцарь» и многих других.

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