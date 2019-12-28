«Рубин» объявил о продлении контрактов с Дюпиным и Уремовичем

Контракт с 31-летним Дюпиным рассчитан до конца сезона-2022/23, соглашение с 22-летним Уремовичем будет действовать до конца сезона-2023/24.

Уремович перешел в «Рубин» из словенской «Олимпии» летом 2018 года. В текущем сезоне хорватский защитник провел 17 матчей за казанский клуб в Российской премьер-лиге (РПЛ). Дюпин стал игроком «Рубина» в июне текущего года и провел в чемпионате России 19 игр.