Две позиции, которые требуют усиления в ЦСКА

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Кто нужен ЦСКА? Давайте пойдем от противного, прикинув для начала, на какие позиции укрепление не требуется.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Все понятно с вратарской линией. Акинфеев в клубе — царь и бог. Летом была попытка взять к нему в пару Джанаева, но она, по слухам, не вызвала восторга у капитана. На замене есть 23-летний Помазун, который вышел в Лиге Европы против «Эспаньола» и сделал несколько шикарных спасений, оставив ворота «сухими». Как и в кубковой встрече с «Уфой», а от «Алании» в этом турнире пропустил только с пенальти. Илья выходил уже на поле с капитанской повязкой, с авторитетом в команде у него все в порядке. Похоже, на парня можно положиться в случае чего непредвиденного с Акинфеевым.

Нет вопросов по правому флангу — вотчине Фернандеса.

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Бразилец — высококлассный футболист с российским паспортом, который добавляет команде опыта. Это крайне важно для коллектива, где подавляющему большинству игроков от 17 до 22 лет. Здесь если и думать, то о сменщике Мариу на случай травмы. Набабкин — спорный вариант, тем более, что у него летом заканчивается контракт.

В центре обороны очевидна позиция опытного Магнуссона, прибавляет перспективный Дивеев, а вот с третьим защитником чуть сложнее.

Не проявили себя пока новички Гогуа и Шарлия, никак не оправится от череды травм Васин, так что на передовую пришлось бросить дублера Карпова. 17-летний юноша справляется достойно, но сможет ли он сохранять этот уровень и даже его повышать — большой вопрос. Позиция сверхответственная, а молодежи свойственна нестабильность.

С другой стороны и раздувать состав у армейцев не принято. Гогуа в нынешнем сезоне заигран за два клуба, значит, переход практически исключен — если только в чемпионат по системе «весна-осень». Да и Шарлия только-только взяли. Получается, наверняка о центре обороны красно-синие всерьез думать не станут.

Хочется верить также, что и Васин вернется на тот уровень, который его сделал основным в сборной.

Сносно обстоят дела центре полузащиты. Прибавляет Обляков, стабилен в нынешнем сезоне Бистрович. Есть игрок сборной России Ахметов, от которого все ждут преодоления спада. Имеется потенциал у 20-летнего футболиста сборной Словении Бийола. Кроме того, Виктор Гончаренко сдвигал в эту зону Дзагоева, который может из глубины задавать направление атакам. Да, какой-то топовый опорник с опытом совсем не помешал бы, однако эта тема куда менее актуальна, чем с футболистом на левый фланг и нападающим.

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Слева вышел из доверия тренерского штаба Щенников, там действуют Кучаев или Обляков, хотя их «родные» позиции — в центре. Воспитаннику «Зенита», поигравшему в «Уфе», пожалуй, комфортнее на краю, чем представителю армейской школы, но и Ивана трудно назвать латералем — нет требуемого объема работы, игры по всему флангу, он заточен в основном на креатив. Да и в той же молодежной сборной России действует в центре. Если селекционеры красно-синих найдут налево аналог Фернандеса, то это будет шикарно.

Однако главная задача — нападающий. Неслучайно все слухи о потенциальных новичках ЦСКА касаются форвардов. В московский клуб сватают лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии Илью Шкурина. На просмотр приедет Давид Караев из «КАМАЗа». Однако это выглядит просеиванием песка в поисках золота, а нужна «икра», если пользоваться терминологией Леонида Федуна.

Впереди незыблемы позиции Влашича, который может сыграть как одного из инсайдов, так и диспетчера. Нет сомнений и в Чалове. Форвард выглядит хуже, чем в минувшем сезоне, но это совершенно не значит, что на него надо махнуть рукой.

А вот с третьим футболистом в атаке есть сложности. Сигурдссон не впечатляет, Гончаренко частенько стал оставлять его в запасе. Нужен кто-то заметно сильнее, а по поводу Шкурина и Караева такой уверенности нет.

Что касается расставаний, то сейчас главными претендентами на уход выглядят Лукас Сантос и Нисимура, которые не полетели на последний матч с «Эспаньолом». И здесь уж точно отряд не заметит потери бойцов. По бразильцу его агент сообщил, что армейцы не стали выкупать трансфер у «Васко» после аренды. Японец также практически ничем себя не проявляет. Уже ушел из клуба Ефремов.

А вот продажа Чалова стала бы серьезной потерей для команды. И тогда нужен будет не один качественный форвард, а сразу два. Впрочем, вырученных денег должно будет хватить.