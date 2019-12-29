Футболист сборной Украины заявил об отказе играть в «Зените» за миллионы евро

Источник: AP 2019

Яремчук заявил, что отказался бы играть за «Зенит» даже при зарплате в пять миллионов евро в год. «В сегодняшней ситуации я бы не поехал. Думаю, 100 процентов. Мне хватает на жизнь», — отметил он. Форвард добавил, что не зарабатывает в чемпионате Бельгии больших денег, но наслаждается футболом.

Яремчук перешел в «Гент» в 2017 году. В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 18 матчах чемпионата Бельгии и отличился 10 голами. С 2018 года форвард привлекается к матчам за сборную Украины.

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