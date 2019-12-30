Футболист сборной Казахстана близок к подписанию контракта с новым клубом после ухода из «Кайрата»

26-летний Куат перейдет в российский клуб на правах свободного агента и станет первым новичком «Оренбурга» в зимнее трансферное окно.

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По данным Transfermarkt, трансферная стоимость составляет два миллиона евро. После 19 туров РПЛ клуб занимает 12-е место, имея одну игру в запасе.

Последним клубом Куата был «Кайрат», который он покинул по окончании сезона-2019 вместе с Бауыржаном Исламханом.

При этом в алматинском клубе обоим футболистам поставили ультиматум.