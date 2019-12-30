Футболист сборной Казахстана близок к подписанию контракта с новым клубом после ухода из «Кайрата»
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Исламбек Куат в ближайшее время станет игроком российского «Оренбурга», сообщает «Урал56. Ру».
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Исламбек Куат в ближайшее время станет игроком российского «Оренбурга», сообщает «Урал56. Ру».
26-летний Куат перейдет в российский клуб на правах свободного агента и станет первым новичком «Оренбурга» в зимнее трансферное окно.
По данным Transfermarkt, трансферная стоимость составляет два миллиона евро. После 19 туров РПЛ клуб занимает 12-е место, имея одну игру в запасе.
Последним клубом Куата был «Кайрат», который он покинул по окончании сезона-2019 вместе с Бауыржаном Исламханом.
При этом в алматинском клубе обоим футболистам поставили ультиматум.
В «Кайрат» Куат перешел в 2014 году. В составе алматинцев опорный полузащитник пять раз становился серебряным призером чемпионата, трижды брал Кубок и один раз — Суперкубок Казахстана. До «Кайрата» воспитанник столичной школы футбола играл за «Астану», «Окжетпес» и «Актобе».