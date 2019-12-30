Глушаков вспоминает баню и лайки, Крыховяк покоряет скалы. РПЛ на отдыхе
Новая глава отпускной подборки.
Новая глава отпускной подборки.
Футболисты РПЛ продолжают отдыхать в зимнем отпуске. Что у них нового? Смотрим.
Джефферсон Фарфан попивает коктейли.
Денис Глушаков следит за порядком на пляже. А пока никто не тонет и не нуждается в искусственном дыхании, футболист вспоминает прошлое.
Ивану Игнатьеву пришлось свой отпуск прервать ради важной подписи. В Казани его ценят больше, чем в Краснодаре.
У Себастьяна Дриусси морская прогулка.
У Кирилла Комбарова четверо сыновей. Что, если все они станут футболистами?
Андре Шюррле считает, что главное — это время, проведенное с семьей, а не обязательные жаркие Дубаи.
Гжегож Крыховяк не перестает удивлять.