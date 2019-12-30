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15:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Глушаков вспоминает баню и лайки, Крыховяк покоряет скалы. РПЛ на отдыхе

Новая глава отпускной подборки.

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Источник: Инстаграм Дениса Глушакова

Футболисты РПЛ продолжают отдыхать в зимнем отпуске. Что у них нового? Смотрим.

Джефферсон Фарфан попивает коктейли.

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Денис Глушаков следит за порядком на пляже. А пока никто не тонет и не нуждается в искусственном дыхании, футболист вспоминает прошлое.

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Ивану Игнатьеву пришлось свой отпуск прервать ради важной подписи. В Казани его ценят больше, чем в Краснодаре.

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У Себастьяна Дриусси морская прогулка.

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У Кирилла Комбарова четверо сыновей. Что, если все они станут футболистами?

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Андре Шюррле считает, что главное — это время, проведенное с семьей, а не обязательные жаркие Дубаи.

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Гжегож Крыховяк не перестает удивлять.

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Глушаков продолжил войну с тенью Карреры
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