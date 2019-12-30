Бояринцев оценил уровень советской футбольной системы

Источник: РИА "Новости"

Бояринцев в 90-е годы играл за московские команды «Смена», МИФИ, а также за новотроицкую «Носту». В составе «Спартака» в 2005—2007 и 2009 годах он четырежды становился серебряным призером чемпионата России.

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«В конце 90-х выходили из отпуска 15 декабря, успевали провести сбор перед Новым годом, а 3—4 января выезжали на сборы. Сейчас же во второй лиге аховая ситуация, отпуска затягиваются на 3−4 месяца. В свое время мы тренировались с декабря по март. Успевали набрать форму и растерять ее во время сборов. Эта закалка пригодилась», — сказал Бояринцев в интервью РИА Новости.

«Советская система была строгой. Никаких пульсометров, никто не высчитывал индивидуальные нагрузки. Все выполняли общую физическую подготовку. Народ был крепким, нагрузки сильные, работа на износ, на жилах — это формировало характер. Выживал сильнейший в прямом смысле слова. Был приличный отсев, серьезная конкуренция. В современном футболе в России этого не хватает», — добавил он.