Гинер подарил игрокам ЦСКА машины и кубок Лиги чемпионов на Новый год

Источник: РИА "Новости"

На видео Гинер в костюме Деда Мороза посещает комнату, в которой спят игроки ЦСКА, и дарит двум «армейцам» игрушечные автомобили — красный и синий.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В руку спящему форварду Федору Чалову президент клуба вложил миниатюрный кубок Лиги чемпионов. В завершении ролика появляется знаменитая речевка фанатов ЦСКА «Это Гинер все купил».

На данный момент ЦСКА разместился на четвертой строке турнирной таблицы РПЛ с 34 очками в активе после 19 матчей.