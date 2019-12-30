Гинер подарил игрокам ЦСКА машины и кубок Лиги чемпионов на Новый год
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. ЦСКА выпустил в своем
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. ЦСКА выпустил в своем
На видео Гинер в костюме Деда Мороза посещает комнату, в которой спят игроки ЦСКА, и дарит двум «армейцам» игрушечные автомобили — красный и синий.
В руку спящему форварду Федору Чалову президент клуба вложил миниатюрный кубок Лиги чемпионов. В завершении ролика появляется знаменитая речевка фанатов ЦСКА «Это Гинер все купил».
На данный момент ЦСКА разместился на четвертой строке турнирной таблицы РПЛ с 34 очками в активе после 19 матчей.