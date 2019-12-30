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15:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бояринцев: Тренеры «Спартака» не знали, что игроков баловали вафлями

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Сергей Астахов. Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев рассказал РИА Новости, что на Новый год сотрудницы базы в Тарасовке баловали футболистов вафельными трубочками со сгущенкой, но тренеры об этом не знали.

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Источник: РИА "Новости"

Бояринцев играл за «Спартак» в 2005—2007 и 2009 годах, четырежды завоевал серебряные медали чемпионата России.

«Практически все ребята разъезжались в отпуска. Поздравляли друг друга по СМС, звонками. В Тарасовке всегда стояла елка, база была украшена, атмосфера праздника присутствовала. Но это было недолго, потому что через пару дней улетали на сборы. Кстати, в “Рубине” и “Спартаке” в конце года скидывались с ребятами деньгами, которые отдавали рядовым сотрудникам базы. Благодарили за отношение к нам на протяжении всего времени», — сказал Бояринцев.

«Выпечкой нас баловали. Помню, как молодые девчонки в Тарасовке делали для нас вафельные трубочки со сгущенкой. Конечно, тренеры об этом не знали (смеется). Всегда приятно вспоминать те времена. Атмосфера в “Спартаке” была классной, несмотря на отставки тренеров, неудачные результаты. Коллектив на базе и в клубе был настоящей семьей», — добавил он.

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