Бояринцев: Тренеры «Спартака» не знали, что игроков баловали вафлями

«Практически все ребята разъезжались в отпуска. Поздравляли друг друга по СМС, звонками. В Тарасовке всегда стояла елка, база была украшена, атмосфера праздника присутствовала. Но это было недолго, потому что через пару дней улетали на сборы. Кстати, в “Рубине” и “Спартаке” в конце года скидывались с ребятами деньгами, которые отдавали рядовым сотрудникам базы. Благодарили за отношение к нам на протяжении всего времени», — сказал Бояринцев.