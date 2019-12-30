«Спартак» пошутил про Кононова в новогоднем ролике

За время работы в «Спартаке» Кононов получил обидное прозвище «Пиджак» за регулярные появления на матчах в этой детали гардероба.
То лучше забейте на моду.
Отдайте его, отдайте его, отдайте его просто так!, — спел экс-вратарь футбольного «Спартака» Алексей Зуев.
Также голкипер отметил, что в отличие от футбольного брата, где играет чемпион мира Андре Шюррле, в пляжном клубе победителей мирового первенства в два раза больше.
«Вы все респектуете Шюррле,
Но вы посмотрите на наших.
У нас их вообще, у нас их вообще, у нас их вообще целых два, — отметил Зуев.
Кононов подал в отставку с поста тренера «красно-белых» после поражения в домашнем матче от «Оренбурга» 29 сентября. Его место занял немецкий специалист Доменико Тедеско.