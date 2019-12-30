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15:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» пошутил про Кононова в новогоднем ролике

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Пляжный клуб «Спартак» выпустил новогодний ролик, в котором иронично намекнул на бывшего главного тренера футбольного «Спартака» Олега Кононова и упомянул форварда «красно-белых» Андре Шюррле.

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За время работы в «Спартаке» Кононов получил обидное прозвище «Пиджак» за регулярные появления на матчах в этой детали гардероба.

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«Если у вас в гардеробе,

Вдруг появился пиджак,

То лучше забейте на моду.

Отдайте его, отдайте его, отдайте его просто так!, — спел экс-вратарь футбольного «Спартака» Алексей Зуев.

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Также голкипер отметил, что в отличие от футбольного брата, где играет чемпион мира Андре Шюррле, в пляжном клубе победителей мирового первенства в два раза больше.

«Вы все респектуете Шюррле,

Он чемпион мира. О да!

Но вы посмотрите на наших.

У нас их вообще, у нас их вообще, у нас их вообще целых два, — отметил Зуев.

Кононов подал в отставку с поста тренера «красно-белых» после поражения в домашнем матче от «Оренбурга» 29 сентября. Его место занял немецкий специалист Доменико Тедеско.

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