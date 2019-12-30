«Спартак» пошутил про Кононова в новогоднем ролике

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За время работы в «Спартаке» Кононов получил обидное прозвище «Пиджак» за регулярные появления на матчах в этой детали гардероба.

«Если у вас в гардеробе,

Вдруг появился пиджак,

То лучше забейте на моду.

Отдайте его, отдайте его, отдайте его просто так!, — спел экс-вратарь футбольного «Спартака» Алексей Зуев.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Также голкипер отметил, что в отличие от футбольного брата, где играет чемпион мира Андре Шюррле, в пляжном клубе победителей мирового первенства в два раза больше.

«Вы все респектуете Шюррле,

Он чемпион мира. О да!

Но вы посмотрите на наших.

У нас их вообще, у нас их вообще, у нас их вообще целых два, — отметил Зуев.