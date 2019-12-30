Российский футбол в 2019-м: сборная — на Евро, «Зенит» — чемпион, еврокубки — без нас

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Россия — на Евро

После домашнего чемпионата мира сборная провела хороший цикл.

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Вопрос с выходом на Евро-2020 был решен заранее, без лишних нервов. Локальные переживания в матчах против Казахстана или Шотландии не обернулись серьезными затруднениями. Осенью складывалось впечатление, что эта команда — лучшая в нашей современной истории, по крайней мере, с учетом результатов других отборочных циклов. Ноябрьская встреча с Бельгией в Санкт-Петербурге несколько изменила акценты. Станислав Черчесов и его футболисты теперь лучше знают, над какими нюансами стоит работать перед финальным турниром. Тем более, летом в том же месте будет возможность еще раз проверить себя в игре с лидером рейтинга ФИФА.

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Главные события 2019 года Все самое важное из мира спорта в уходящем году

«Зенит» — чемпион и лидер

Санкт-Петербург вернул статус футбольной столицы и место в Лиге чемпионов после трех смазанных сезонов. «Зенит» в РПЛ весной не подпустил к себе никого. Результативный и невероятно командный Артем Дзюба добрался до своего первого в карьере чемпионства. Зенитовцы сделали это с Сергеем Семаком, первым за долгое время российским тренером питерцев. О досрочной победе в премьер-лиге они узнали в воздухе на борту самолета из Грозного. Город на Неве сразу вспомнил, что такое чемпионские парады, а инопланетная арена на Крестовском провела первый золотой матч и вживую услышала гимн Лиги чемпионов. В новом сезоне в премьер-лиге появилась иллюзия серьезной конкуренции, но к зимней паузе сине-бело-голубые ушли в двузначный отрыв.

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий Дзюба продавил Кутепова, «Зенит» победил «Спартак»

Футбол Кубок России 2018/2019 Финал, 22.05.2019, 18:30 Локомотив 1 Урал 0

«Локо» с Кубком

Юрий Семин завоевал по трофею в каждом из трех сезонов после возвращения в «Локомотив». Кубок страны, чемпионство, снова Кубок плюс Суперкубок России этим летом — 72-летний тренер стильно пополнил свою коллекцию. В 2019-м Семин переформатировал чемпионский состав. Администрация клуба во главе с Василием Кикнадзе среди прочего разобралась с сериалами с уходами Денисова и Тарасова, продлением контракта Гильерме на фоне разговоров о переходе основного вратаря сборной в «Спартак». Важные роли теперь у Крыховяка и Баринова. Алексей Миранчук осенью попал на первые полосы итальянских изданий, о нем говорили в привязке к «Ювентусу» и «МЮ». И эта история обязана получить продолжение к Евро-2020.

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Провал в еврокубках

Россия провела худший евросезон за 18 лет, ни один клуб не вышел в весеннюю часть. «Зенит» расстался с Лигой чемпионов и проскочил мимо плей-офф Лиги Европы всего за один тайм в Лиссабоне, до этого Семак и Дзюба признавали превосходство «Лейпцига» и в стоимости состава, и в готовности к серьезной конкуренции. «Локомотив» красиво начал в Леверкузене, играл на равных с «Ювентусом», но второй год подряд закончил с балансом побед и поражений 1−5. «Краснодар» расстался с первой для себя ЛЧ в отборе после разгрома от «Олимпиакоса».

В группе Лиги Европы проблеск «быков» уместился между двумя крупными поражениям — от «Базеля» и «Хетафе». ЦСКА через год после двух побед над «Реалом» завалил скромную группу и выиграл только у «Эспаньола» в Барселоне перед отпуском. «Спартак» и «Арсенал» сошли в летнем отборе. Красно-белые напоролись на «Брагу», дебютант еврокубков из Тулы — на «Нефтчи». Вместе с тем Россия легко и надолго пропустила Португалию на шестое место в рейтинге УЕФА.

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Александр Дюков — президент РФС

Новый глава Российского футбольного союза был единогласно выбран на внеочередной конференции в феврале. У бывшего президента и председателя совета директоров «Зенита» конкурентов не было. К концу года в числе важных вопросов среди прочих значатся проекты изменения структуры турниров в РПЛ и ПФЛ, реформы в судействе и работа с фанатами, контракт главного тренера сборной Станислава Черчесова.

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Проект расширения

Руководители клубов премьер-лиги обсуждают вопрос увеличения числа участников турнира с 16 до 18. Названный срок реализации идеи — ближайшее лето, хотя ранее было сделано серьезное предложение дождаться сезона после зимнего чемпионата мира-2022. И здесь, как и с утвержденным новым лимитом, имелись варианты. Ключевой остается тема уплотнения календаря. В Кубке это не очень удалось. В премьер-лиге изучали несколько схем. Альтернативой расширения лиги называлось увеличение числа матчей тем или иным интересным для зрителей и выгодным для участников образом.

Параллельно есть регламентная история для клубов, на которую сначала обратил внимание «Оренбург», а затем — «Тамбов». Уральцы озаботились реконструкцией своей арены после ее нового допуска в виде исключения. Дебютант из Тамбова на время длительных работ на домашнем стадионе съехал в Саранск и рискует не привезти РПЛ в родной город.

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ВАР и судейство

Видеоарбитры работали в России на двух турнирах ФИФА — Кубке конфедераций и чемпионате мира. В национальных соревнованиях ВАР дебютировали в полуфиналах Кубка. В новом сезоне РПЛ видеоарбитры избирательно назначаются на отдельные матчи. По ходу чемпионата число таких игр в туре выросло от нуля до трех. Претензии остались, даже после нескольких разъяснений о протоколе работы ВАР. Скандалов стало если не больше, то точно не меньше.

Вопросы по решениям арбитров шли из тура в тур, на них еженедельно отвечал глава судейского корпуса Александр Егоров. Участники РПЛ заводились, соглашались с предложением главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко к судьям сделать «лицо попроще». Клубы в большинстве своем выражали недовольство деятельностью Егорова, президент ЦСКА Евгений Гинер перед зимней паузой эмоционально предложил офицерский способ выхода в отставку. Экс-арбитр оставил свой пост в РФС в конце года. Следующий пункт — кто ответит за проведение судейской реформы и станет оценивать работу арбитров. РФС закрепил рекомендацию-запрет публичной критики судей с угрозой серьезных санкций.

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Фанаты против

Неспокойный год для «Спартака» не только на поле и трансферном рынке, но и на трибунах. Организованные болельщики красно-белых весной продолжили вспоминать отправленного в отставку Массимо Карреру, не снизили агрессию в отношении Дениса Глушакова и перенесли ее на Олега Кононова. Капитан и новый тренер не избавились от негатива до ухода из клуба.

Фанаты «Спартака» — участники неприятной с любой стороны истории с оскорблениями Артема Дзюбы. Капитану сборной досталось от своих болельщиков в Сан-Марино (позже он высказался по теме), после чего красно-белые сектора вспоминали воспитанника клуба в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Накануне и в день битвы двух столиц полиция провела ряд задержаний, и это привело к протестам на трибунах. В заключительном перед зимней паузой туре организованные болельщики почти всех клубов покинули свои места и оставили вопрос: для кого же футбол?

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Кокорин и Мамаев: суд, колония, УДО

В 2019-м громкое дело о двух драках в центре Москвы утром 8 октября 2018-го дошло до суда и реального приговора, заключения и условно-досрочного освобождения двух бывших игроков сборной. Известных футболистов и пострадавших от них водителя и чиновников, выступление сторон на процессе и наказание за преступление в конце весны снова обсуждали на федеральных каналах. После семи месяцев разбирательства Александр Кокорин и его брат Кирилл за нанесение побоев и хулиганство были осуждены на 1 год и 6 месяцев, Павел Мамаев и его друг Александр Протасовицкий — на 1 год и 5 месяцев.

Братья Кокорины и Мамаев отбыли заключение в городе Алексеевка Белгородской области.

В колонии они попали в команду, сыграли матч и дали интервью до УДО 17 сентября. Перед освобождением Кокорин пообещал играть за «Зенит» даже бесплатно и подписал соглашение до конца сезона, однако дозаявить форварда питерцам не удалось. Мамаев выполнил волю «Краснодара» о разрыве контракта и отправился в «Ростов». О форме обоих вскоре поступили лестные отзывы, так что шутка Андрея Аршавина больше похожа на правду: что говорить про наш футбол, если после года вне игры Кокорин и Мамаев востребованы и ничем не уступают остальным.

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Наши ожидания

2020-й может и должен быть лучше

Сборная на чемпионате Европы постарается выйти из группы во второй раз в истории, чтобы бронзовой команде Евро-2008 не было скучно. Два матча в Санкт-Петербурге и выезд в Копенгаген — далеко не все, что должно быть в нашей дорожной карте нового лета. Питер ждет не только Евро-2020, но и финал Лиги чемпионов следующего сезона. И это тоже очень знаковая история.

Клубы РПЛ определенно подумают не только о расширении лиги, но и о повышении конкуренции в ней. Быть может, без веселья лета-2019, когда в чемпионате будто решили опровергнуть утверждение о лиге автобусов, но и без замечаний про «футбол разве ради голов?» И без провала в таблице между топ-5 и плотной группой команд от шестого места до последнего.

В числе клубов РПЛ определенно может быть больше открытий, чем весенний «Арсенал» или осенний «Ростов». Игорь Черевченко сумел убедить в Туле, Валерий Карпин заменил «автобус/троллейбус/трамвай» на привлекательный футбол на Дону. Интересен переезд в «Сочи» Владимира Федотова, удержавшего «Оренбург» от провала после потери целого состава.

Возвращение Леонида Слуцкого в Россию после 3-летней паузы обращает внимание на «Рубин». Но для начала казанцам нужно убежать от борьбы за место в РПЛ, как и «Спартаку» с «Динамо».

В 2020-м у многих есть возможность сделать так, что «все будет хорошо».

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Артем Агапов