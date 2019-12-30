Карпин рассказал о состоянии Мамаева

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Мамаев, выступавший за «Краснодар» с 2013 года, в мае был приговорен к 17 месяцам лишения свободы за две драки в центре Москвы.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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В сентябре полузащитник освободился из колонии в Белгородской области по УДО. Вскоре после этого «Краснодар» объявил о расторжении соглашения с Мамаевым, который позднее заключил двухлетний контракт с «Ростовом».

«Ничего нового (с ним). Нормально работал (до отпуска). Получится ли его заявить, уже не ко мне вопрос. Работал в общей группе», — сказал Карпин.

«Посмотрим, сейчас рано говорить», — ответил тренер на вопрос, усилит ли Мамаев команду во второй части сезона.