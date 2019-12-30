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16:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карпин рассказал о состоянии Мамаева

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Михаил Гончаров. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин заявил РИА Новости, что полузащитник команды Павел Мамаев работал в общей группе перед зимним перерывом.

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Мамаев, выступавший за «Краснодар» с 2013 года, в мае был приговорен к 17 месяцам лишения свободы за две драки в центре Москвы.

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В сентябре полузащитник освободился из колонии в Белгородской области по УДО. Вскоре после этого «Краснодар» объявил о расторжении соглашения с Мамаевым, который позднее заключил двухлетний контракт с «Ростовом».

«Ничего нового (с ним). Нормально работал (до отпуска). Получится ли его заявить, уже не ко мне вопрос. Работал в общей группе», — сказал Карпин.

«Посмотрим, сейчас рано говорить», — ответил тренер на вопрос, усилит ли Мамаев команду во второй части сезона.

«Ростов» после 19 туров чемпионата России занимает третье место в турнирной таблице с 34 набранными баллами.

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