Кадровая революция «Локомотива»: начало придется на зиму?

«Локомотиву» в зимнее трансферное окно важно решить две задачи: выработать стратегию по омоложению состава и разобраться с контрактами возрастных игроков.

Лига чемпионов показала главную проблему «Локо» — короткая скамейка запасных. Об этом писал и Юрий Семин в своей статье для «СЭ», сравнивая свои возможности для усиления игры в ходе матчей с «Ювентусом», а в интервью еще до встреч с «Байером» и «Атлетико» главный тренер говорил о необходимости зимних трансферов.

Надеюсь, у нас будут новички. Есть позиции, которые надо усилить. Но пока с руководством не обсуждали. Юрий Семин

С того момента прошло больше месяца. «Локомотив» вылетел из Лиги чемпионов, но прилично заработал — около 25 миллионов евро, однако едва ли эту сумму в полном объеме планируется потратить в зимнее трансферное окно. Насколько известно, клуб, если и выделит средства на приобретения, то не огромные. И даже их желательно окупить продажей кого-то из нынешнего состава.

При этом позиция Семина по этому вопросу почти не меняется: тренер не хочет расставаться ни с кем. Иначе это нарушило бы логику его прежних заявлений. По мнению Семина, «Локо» нужна не замена одних на других, а новые футболисты, которые смогли бы укрепить нынешний состав.

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В руководстве клуба, в том числе в селекционном отделе, на этот вопрос смотрят под другим углом. Там готовы предлагать новичков, а также думать над вариантами для игроков, которые останутся без предложений о новом контракте.

Ключевая линия, которая срочно нуждается в изменениях — оборона. Возрастной Чорлука, вероятно, заслужил продление соглашения. В период, когда не мог прийти в себя Кверквелия, ломался Хеведес, а в центре защиты выходили Магкеев или Крыховяк, именно Чорлука был оплотом оборонительной конструкции. Видимо, «Локо» заключит с ним новый договор — действующий заканчивается летом. А вот как быть с остальными защитниками? Хеведес, как говорят, потихоньку разочаровывается в решении перебраться в Москву и хочет обратно в Германию. По Кверквелии ситуация сложнее: Семин планирует дать ему шанс весной, руководство, адекватно оценивая форму игрока в первой части сезона, может рассмотреть варианты с уходом 27-летнего грузина. Но кого брать вместо них?

Первая появлявшаяся в СМИ кандидатура — Вальдемар Антон. 23-летний защитник «Ганновера» выступает за основу немецкой команды с 2016 года. Сообщалось, что Станислав Черчесов даже рассматривает его в качестве потенциального футболиста сборной России, учитывая, что родители Антона родились в СССР. Однако история быстро сошла на нет, так как защитник заигран за молодежную сборную Германии и не имеет паспорта гражданина РФ. Но это не мешает «Локомотиву» сейчас вести разговоры о возможном переходе игрока, речь идет о сумме в 8 миллионов евро. По возрасту и классу Антон мог бы стать хорошей альтернативой тому же Хеведесу.

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Также всплывают фамилии других центральных защитников, но эти варианты маловероятны. Сверрир Ингасон из ПАОК слишком дорог, а по капитану сборной Казахстана Бауыржану Исламхану не получилось договорится с «Кайратом».

Крайние защитники — также большая проблема для тренерского штаба. 33-летний Владислав Игнатьев не всесилен, возраст постепенно начинается сказываться. Не исключено, что он, как и Чорлука, получит еще год контракта, но сценарий его ухода уже летом не менее реален. Клубу срочно нужно что-то делать с этой позицией, так как более молодые Живоглядов и Идову по своему уровню уступают Игнатьеву. На левом фланге ситуация спокойнее. Клуб должен договорится с Рыбусом о продлении соглашения. В случае форс-мажора у «Локо» есть вариант с приглашением Димитриса Яннулиса из из того же ПАОК. Футболист, на счету которого семь матчей за сборную Греции, связан контрактом с греческой командой до лета 2022 года. Однако его трансферную стоимость — около 4,5 млн евро «Локо» при желании мог бы потянуть.

С полузащитой все проще. Молодой Баринов продолжает прогрессировать, а опытный Крыховяк ему в этом помогает. Есть Миранчуки, есть Жемалетдинов. Летом контракт заканчивается у Александра Коломейцева. Отстоит ли его Семин перед трансферным комитетом — вопрос.

А вот в атаке хватает проблем. 32-летний Эдер может быть джокером, но португалец — не бомбардир. Вероятность его ухода уже зимой достаточно велика. Смолову в начале февраля исполнятся 30 лет, он продолжает бороться с внутренними проблемами и травмами, которые мешают ему вернуть бомбардирское чутье. Возвращение Фарфана на уровень, приемлемый хотя бы для РПЛ, вовсе может не состояться. Человек исполнил главную мечту — сыграть за сборную на чемпионате мира, все остальное для него, очевидно, не так важно. Основной вариант усиления этой линии — Николай Комличенко, которого должны вытащить из Чехии уже этой зимой. Главное, договориться о сумме трансфера. Проблема сейчас исключительно в этом.