Источник: «Рома» ведет переговоры с полузащитником «Краснодара» Вандерсоном

Источник: РИА "Новости"

— У нас была встреча с директором «Ромы» Петраки, — сказал агент. — Клуб ищет защитника и игрока на правый край. Относительно второй роли мы говорили по поводу Вандерсона — бразильского атакующего футболиста, который выступает за «Краснодар».

У него есть паспорт Евросоюза, Бельгии. Это вполне решаемый трансфер для «Ромы». Аренда с обязательством выкупа. Вандерсон может перебраться в Италию. Но сейчас есть еще претендент из английской премьер-лиги.

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