Express: «Челси» может приобрести Чалова за 20 млн фунтов
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Лондонский «Челси» готовит предложение в размере 20 миллионов фунтов за форварда московского ЦСКА Федора Чалова, сообщает Express.
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Лондонский «Челси» готовит предложение в размере 20 миллионов фунтов за форварда московского ЦСКА Федора Чалова, сообщает Express.
Приобретение Чалова в зимнее трансферное окно поддерживает главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард.
Издание отмечает, что «Челси» также проявляет интерес еще к двум нападающим — Тимо Вернеру из «РБ Лейпциг» и Мусе Дембеле из «Лиона», но данные игроки вряд ли смогут покинуть свои нынешние клубы в январе.
В нынешнем сезоне 21-летний Чалов забил шесть мячей в 27 матчах за ЦСКА.