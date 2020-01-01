Express: «Челси» может приобрести Чалова за 20 млн фунтов

Издание отмечает, что «Челси» также проявляет интерес еще к двум нападающим — Тимо Вернеру из «РБ Лейпциг» и Мусе Дембеле из «Лиона», но данные игроки вряд ли смогут покинуть свои нынешние клубы в январе.