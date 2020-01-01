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1 января, источник: Спорт РИА Новости

Express: «Челси» может приобрести Чалова за 20 млн фунтов

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Лондонский «Челси» готовит предложение в размере 20 миллионов фунтов за форварда московского ЦСКА Федора Чалова, сообщает Express.

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Источник: РИА "Новости"

Приобретение Чалова в зимнее трансферное окно поддерживает главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард.

Издание отмечает, что «Челси» также проявляет интерес еще к двум нападающим — Тимо Вернеру из «РБ Лейпциг» и Мусе Дембеле из «Лиона», но данные игроки вряд ли смогут покинуть свои нынешние клубы в январе.

В нынешнем сезоне 21-летний Чалов забил шесть мячей в 27 матчах за ЦСКА.

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