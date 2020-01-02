Четыре представителя РПЛ вошли в топ-50 молодых игроков по версии УЕФА
ТАСС, 2 января. Четыре представителя клубов Российской
ТАСС, 2 января. Четыре представителя клубов Российской
В список попали 18-летний грузинский полузащитник казанского «Рубина» Зурико Давиташвили, 17-летний российский защитник ЦСКА Вадим Карпов, 20-летний исландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон и 20-летний российский полузащитник «Краснодара»
Кроме них, в список вошли такие игроки, как испанский полузащитник «Барселоны» Ансу Фати, который стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов (17 лет 40 дней), 18-летний английский форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, 20-летний английский полузащитник «Челси» Рис Джеймс.