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15:34 (мск), источник: ТАСС

Четыре представителя РПЛ вошли в топ-50 молодых игроков по версии УЕФА

ТАСС, 2 января. Четыре представителя клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) попали в список 50 лучших молодых игроков (не старше 21 года) 2019 года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В список попали 18-летний грузинский полузащитник казанского «Рубина» Зурико Давиташвили, 17-летний российский защитник ЦСКА Вадим Карпов, 20-летний исландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон и 20-летний российский полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов.

Кроме них, в список вошли такие игроки, как испанский полузащитник «Барселоны» Ансу Фати, который стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов (17 лет 40 дней), 18-летний английский форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, 20-летний английский полузащитник «Челси» Рис Джеймс.

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