Четыре представителя РПЛ вошли в топ-50 молодых игроков по версии УЕФА

Кроме них, в список вошли такие игроки, как испанский полузащитник «Барселоны» Ансу Фати, который стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов (17 лет 40 дней), 18-летний английский форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, 20-летний английский полузащитник «Челси» Рис Джеймс.