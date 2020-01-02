Фернанду провалился в Китае. Он вернется в «Спартак»?

Что произошло

В четверг, 2 января, портал Transfermarkt.ru сообщил, что «Бэйцзин Гоань» не намерен выкупать у «Спартака» полузащитника Фернанду. 27-летний бразилец присоединился к китайскому клубу минувшим летом на правах аренды: за него заплатили 5,4 миллиона евро, при этом в контракте была прописана опция выкупа за 9,6 миллиона евро.

«Бэйцзин Гоань» решил сделать ставку на полузащитника Хонатана Виеру, который вернулся в клуб после полугодичной аренды в «Лас-Пальмасе». Transfermarkt.ru подчеркивает, что с большей долей вероятности Фернанду вернется в «Спартак», либо будет искать себе новый клуб.

Бразилец провалился в Китае

В «Спартаке» Фернанду был одним из системообразующих футболистов: играл опорника в 4−2−3−1 у Карреры, по-другому раскрылся на позиции «десятки» при Кононове, забивал спасительные голы со штрафных, был важным звеном при розыгрыше угловых — качественно выполнял подачи. На протяжении трех сезонов бразилец был лучшим в команде по продвижению мяча: его вклад в выход из обороны в атаку (xGBuildup) составлял 8,67 в премьер-лиге-2016/17, 8,55 — в чемпионате России-2017/18, 4,76 — в минувшем розыгрыше РПЛ. Все эти достоинства перевешивали неоднократные обрезы бразильца в опорной зоне и некоторую медлительность при возвращении в защиту.

В Китае же что-то пошло не так…

Статистика Фернанду в чемпионате Китая не впечатляет: 7 матчей, 364 минуты на поле, отсутствие результативных действий. Бразилец играет на позиции опорного полузащитника в привычной для себя 4−2−3−1, а также действует ближе к атаке в 4−1−4−1. Он по-прежнему выполняет функции диспетчера: 42,4 паса за игру (включая 1,3 навеса и 2,9 лонгболла за матч) при точности в 86,2 процента. Однако безнадежно проигрывает конкуренцию своему соотечественнику Ренату Аугусту, а также китайскому хавбеку Чи Чжунго.

Кстати, у Хонатана Виеры, который призван заменить Фернанду во второй половине сезона, дела идут куда лучше: 13 матчей за «Лас-Пальмас» в сегунде, 10 голов и 2 результативные передачи. Правда, испанец располагается намного ближе к атаке, по сути играя «десятку».

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Нужен ли Фернанду «Спартаку»?

При Доменико Тедеско у красно-белых сложилось устойчивое сочетание в середине поля: в модуле 3-Х-Х двух центральных полузащитников играют Крал и Умяров, «десяткой» является Зелимхан Бакаев, на замену могут выйти Тил и Гулиев.

Конечно, «Спартак» серьезно просел на «стандартных» положениях: с уходом бразильца развалились все наигранные взаимодействия при угловых, а штрафные перестали быть грозным оружием.

При этом красно-белые взяли курс на омолаживание состава, потратили значительные средства на приобретение легионеров в середину поля (12 миллионов евро за Крала и 18 миллионов евро за Тила) и даже столкнулись с перебором игроков в этой зоне. Вряд ли Фернанду найдется место в основе москвичей при новой стратегии клуба.

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Итог

Китайский портал news.sina.com.tw сообщил, что если Фернанду покинет «Бэйцзин Гоань», то клуб может приобрести еще одного иностранца (лимит на легионеров в чемпионате Китая составляет 5 иностранных игроков в заявке из 18 футболистов).