Фернанду провалился в Китае. Он вернется в «Спартак»?
Подробности приключений бразильского хавбека в китайском клубе «Бэйцзин Гоань».
Подробности приключений бразильского хавбека в китайском клубе «Бэйцзин Гоань».
В четверг, 2 января, портал Transfermarkt.ru сообщил, что «Бэйцзин Гоань» не намерен выкупать у «Спартака» полузащитника Фернанду. 27-летний бразилец присоединился к китайскому клубу минувшим летом на правах аренды: за него заплатили 5,4 миллиона евро, при этом в контракте была прописана опция выкупа за 9,6 миллиона евро.
«Бэйцзин Гоань» решил сделать ставку на полузащитника Хонатана Виеру, который вернулся в клуб после полугодичной аренды в «Лас-Пальмасе». Transfermarkt.ru подчеркивает, что с большей долей вероятности Фернанду вернется в «Спартак», либо будет искать себе новый клуб.
В «Спартаке» Фернанду был одним из системообразующих футболистов: играл опорника в 4−2−3−1 у Карреры,
В Китае же
Статистика Фернанду в чемпионате Китая не впечатляет: 7 матчей, 364 минуты на поле, отсутствие результативных действий. Бразилец играет на позиции опорного полузащитника в привычной для себя 4−2−3−1, а также действует ближе к атаке в 4−1−4−1. Он
Кстати, у Хонатана Виеры, который призван заменить Фернанду во второй половине сезона, дела идут куда лучше: 13 матчей за «Лас-Пальмас» в сегунде, 10 голов и 2 результативные передачи. Правда, испанец располагается намного ближе к атаке, по сути играя «десятку».
При Доменико Тедеско у
Конечно, «Спартак» серьезно просел на «стандартных» положениях: с уходом бразильца развалились все наигранные взаимодействия при угловых, а штрафные перестали быть грозным оружием.
При этом
Китайский портал news.sina.com.tw сообщил, что если Фернанду покинет «Бэйцзин Гоань», то клуб может приобрести еще одного иностранца (лимит на легионеров в чемпионате Китая составляет 5 иностранных игроков в заявке из 18 футболистов).
Вот только, по нашим данным, в арендном соглашении между «Спартаком» и «Бэйцзин Гоань» прописана опция обязательного выкупа Фернанду. А значит, возвращение бразильца возможно только при желании