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2 января, источник: Чемпионат.com

«Кристал Пэлас» заинтересовался Азмуном

Форвард «Зенита» Сердар Азмун вошёл в сферу интересов «Кристал Пэлас», утверждает Transfermarkt в своём италоязычном «твиттере».

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Согласно информации источника, заинтересованность в подписании 25-летнего нападающего сине-бело-голубых проявляет также римский «Лацио».

Напомним, Азмун перешёл в «Зенит» в феврале прошлого года из «Рубина». Трансфер иранца обошёлся «Зениту» в € 12 млн. В текущем сезоне на клубом уровне форвард принял участие в 26 матчах. На его счету 11 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт футболиста с петербургским клубом рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость нападающего на сегодняшний день составляет € 18 млн. Ранее Азмун выступал также за «Ростов».

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