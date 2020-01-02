Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
1.01
Вест Хэм Юнайтед
Борнмут
40
Футбол. Зарубежный
1.01
Норвич
Кристал Пэлас
11
Футбол. Зарубежный
1.01
Арсенал
Манчестер Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
21:00
Вальядолид
Леганес
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Атлетик
Все события
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ
19Щербакова второй раз выиграла ЧР по фигурному катанию
2 января, источник: ТАСС

СМИ: ФК «Спартак» не отпустил Айртона в расположение олимпийской сборной Бразилии

ТАСС, 2 января. Российский «Спартак» не отпустил бразильского защитника Айртона в расположение сборной Бразилии для участия в квалификационном олимпийском турнире по футболу. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал Globo Esporte.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, Айртон стал седьмым вызванным в состав сборной футболистом, который пропустит квалификационный турнир из-за решения клуба не отпускать игрока. Тем не менее Бразильская конфедерации футбола (CBF) намерена провести переговоры с клубами и уговорить некоторые из них отпустить игроков.

Айртону 22 года, он перешел в московский «Спартак» в январе 2019 года. В текущем сезоне футболист провел 23 матча за клуб во всех турнирах. На зимний перерыв «Спартак» ушел, занимая 10-е место в турнирной таблице, в активе клуба 22 очка в 19 матчах. В первом туре после перерыва «Спартак» в гостях сыграет со столичным «Динамо» 29 февраля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олимпийский квалификационный турнир в Южной Америке пройдет в Колумбии с 18 января по 9 февраля, путевки на Олимпийские игры в Токио получат две сильнейшие сборные.

Читайте также
Зацепится ли Спартак за Европу через шестое место?
Во время загрузки произошла ошибка.
20 декабря 2019© Ньюстюб
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бразилия О
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тарасова считает, что Загитова навсегда потеряна для большого спорта
Русские допустили ошибки, виновных надо отослать в Магадан — Рене Фазель
Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира
Канадцы сокрушили словаков на МЧМ и хотят взять реванш у России
Норвежский лыжник отказался пить водку с Александром Большуновым
Российский хоккеист: Соперник корячился, будто я ему в пах дал
Transfermarkt: Игрок «Зенита» вошел в сферу интересов клуба АПЛ
Финны победили сборную США и вышли в полуфинал МЧМ по хоккею
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь