СМИ: ФК «Спартак» не отпустил Айртона в расположение олимпийской сборной Бразилии

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, Айртон стал седьмым вызванным в состав сборной футболистом, который пропустит квалификационный турнир из-за решения клуба не отпускать игрока. Тем не менее Бразильская конфедерации футбола (CBF) намерена провести переговоры с клубами и уговорить некоторые из них отпустить игроков.

Айртону 22 года, он перешел в московский «Спартак» в январе 2019 года. В текущем сезоне футболист провел 23 матча за клуб во всех турнирах. На зимний перерыв «Спартак» ушел, занимая 10-е место в турнирной таблице, в активе клуба 22 очка в 19 матчах. В первом туре после перерыва «Спартак» в гостях сыграет со столичным «Динамо» 29 февраля.

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