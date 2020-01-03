Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Вальядолид
Леганес
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Атлетик
Футбол. Зарубежный
2.01
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
4.01
Валенсия
Эйбар
Футбол. Зарубежный
4.01
Хетафе
Реал
Футбол. Зарубежный
4.01
Атлетико
Леванте
Все события
Фоторепортажи
19Щербакова второй раз выиграла ЧР по фигурному катанию
11Российские хоккеисты проиграли американцам на молодежном ЧМ
12:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Останется в плюсе». В России оценили трансфер Исламбека Куата

Российский сайт Football Fun представил свой топ-5 трансферов в российской премьер-лиге в первые дни зимнего трансферного окна.

Наверх

В список попал переход футболиста сборной Казахстана Исламбека Куата в «Оренбург», идущий на 12-м месте в РПЛ.

Читайте также
«Кайрат» нашел замену Исламбеку Куату

«Исламбек Куат — видная персона для казахстанского футбола. 26-летний хавбек отдал немало сил “Кайрату”, сыграв немалую роль в завоевании трех национальных кубков и одного Суперкубка. Но признайте — даже с учетом наград трансфер в “Оренбург” станет для Исламбека настоящим вызовом. Бесспорно, полузащитник хорош собой (в чем мы убедились во время квалификации Евро-2020 — напоминаем, Россия и Казахстан расположились в одной группе), однако РПЛ все же выглядит более конкурентоспособной, нежели КПЛ. “Оренбург” определенно останется в плюсе, так как Куат достался Константину Емельянову совершенно бесплатно; к тому же опорник оценивается авторитетным порталом Transfermarkt в два миллиона евро — потенциальная прибыль (причем на ровном месте) никогда не бывает лишней», — пишет издание.

Последним клубом Куата был «Кайрат», который он покинул по окончании сезона-2019 вместе с Бауыржаном Исламханом на правах свободного агента. При этом в алматинском клубе обоим футболистам поставили ультиматум.

В «Кайрат» Куат перешел в 2014 году. В составе алматинцев опорный полузащитник пять раз становился серебряным призером чемпионата, трижды брал Кубок и один раз — Суперкубок Казахстана. До «Кайрата» воспитанник столичной школы футбола играл за «Астану», «Окжетпес» и «Актобе».

Читайте также
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Оренбург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Кайрат" приступил к первым сборам
«Все должны нас бояться»: России достался главный фаворит
Самый дорогой вратарь испугался Кучерова? Василевский дал урок
«Барселона» планирует продать защитника за € 50 млн
Вопрос журналиста тренеру российской молодежки разозлил фанатов
«Ливерпуль» выиграл 11-й матч подряд в нынешнем сезоне АПЛ
Эксперты сомневаются в победе сборной России на МЧМ-2020
Подсчитана стоимость одного точного удара Флойда Мейвезера
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь