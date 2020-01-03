«Останется в плюсе». В России оценили трансфер Исламбека Куата

«Исламбек Куат — видная персона для казахстанского футбола. 26-летний хавбек отдал немало сил “Кайрату”, сыграв немалую роль в завоевании трех национальных кубков и одного Суперкубка. Но признайте — даже с учетом наград трансфер в “Оренбург” станет для Исламбека настоящим вызовом. Бесспорно, полузащитник хорош собой (в чем мы убедились во время квалификации Евро-2020 — напоминаем, Россия и Казахстан расположились в одной группе), однако РПЛ все же выглядит более конкурентоспособной, нежели КПЛ. “Оренбург” определенно останется в плюсе, так как Куат достался Константину Емельянову совершенно бесплатно; к тому же опорник оценивается авторитетным порталом Transfermarkt в два миллиона евро — потенциальная прибыль (причем на ровном месте) никогда не бывает лишней», — пишет издание.