«Останется в плюсе». В России оценили трансфер Исламбека Куата
Российский сайт Football Fun представил свой топ-5 трансферов в российской
Российский сайт Football Fun представил свой топ-5 трансферов в российской
В список попал переход футболиста сборной Казахстана Исламбека Куата в «Оренбург», идущий на 12-м месте в РПЛ.
«Исламбек Куат — видная персона для казахстанского футбола. 26-летний хавбек отдал немало сил “Кайрату”, сыграв немалую роль в завоевании трех национальных кубков и одного Суперкубка. Но признайте — даже с учетом наград трансфер в “Оренбург” станет для Исламбека настоящим вызовом. Бесспорно, полузащитник хорош собой (в чем мы убедились во время квалификации Евро-2020 — напоминаем, Россия и Казахстан расположились в одной группе), однако РПЛ все же выглядит более конкурентоспособной, нежели КПЛ. “Оренбург” определенно останется в плюсе, так как Куат достался Константину Емельянову совершенно бесплатно; к тому же опорник оценивается авторитетным порталом Transfermarkt в два миллиона евро — потенциальная прибыль (причем на ровном месте) никогда не бывает лишней», — пишет издание.
Последним клубом Куата был «Кайрат», который он покинул по окончании сезона-2019 вместе с Бауыржаном Исламханом на правах свободного агента. При этом в алматинском клубе обоим футболистам поставили ультиматум.
В «Кайрат» Куат перешел в 2014 году. В составе алматинцев опорный полузащитник пять раз становился серебряным призером чемпионата, трижды брал Кубок и один раз — Суперкубок Казахстана. До «Кайрата» воспитанник столичной школы футбола играл за «Астану», «Окжетпес» и «Актобе».