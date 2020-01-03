ФК «Ростов» лишился капитана Сигурдссона

Контракт с исландским защитником был расторгнут «по обоюдному согласию сторон». Клубные цвета «Ростова» он защищал с января 2018 года. Ушедший из донской команды полузащитник Александр Гацкан свою капитанскую повязку передал Сигурдссону.

Напомним, что ранее ряд СМИ сообщал о возможном переходе Сигурдссонав одну из команд Турции. Не исключено, что игровую карьеру он продолжит в клубе «Трабзонспор» из Трабзона.