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15:05 (мск), источник: ИА REGNUM

ФК «Ростов» лишился капитана Сигурдссона

Капитан футбольного клуба «Ростов» Рагнар Сигурдссон покинул команду. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе жёлто-синих.

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Контракт с исландским защитником был расторгнут «по обоюдному согласию сторон». Клубные цвета «Ростова» он защищал с января 2018 года. Ушедший из донской команды полузащитник Александр Гацкан свою капитанскую повязку передал Сигурдссону.

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Напомним, что ранее ряд СМИ сообщал о возможном переходе Сигурдссонав одну из команд Турции. Не исключено, что игровую карьеру он продолжит в клубе «Трабзонспор» из Трабзона.

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