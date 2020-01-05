Футболисты ЦСКА сыграют на сборе с чемпионом Ирландии «Дандолком»
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Московский ЦСКА проведет товарищеский матч с действующим чемпионом Ирландии по футболу «Дандолком».
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Московский ЦСКА проведет товарищеский матч с действующим чемпионом Ирландии по футболу «Дандолком».
Как сообщается на официальной странице «Дандолка» в Facebook, встреча пройдет в испанском Кампоаморе 24 января. Также «Дандолк» сыграет с румынским клубом ЧФР (Клуж) 22 января.
ЦСКА выйдет из отпуска 14 января. Первый официальный матч после зимней паузы армейцы проведут в начале марта дома с екатеринбургским «Уралом» в рамках 20-го тура Российской