Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
СПАЛ
Верона
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал Сосьедад
Вильярреал
12
Футбол. Зарубежный
18:00
Алавес
Бетис
Футбол. Зарубежный
20:00
Дженоа
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
14:30
Брешиа
Лацио
12
Футбол. Зарубежный
14:00
Гранада
Мальорка
10
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Осасуна
Все события
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
10Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
12:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты ЦСКА сыграют на сборе с чемпионом Ирландии «Дандолком»

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Московский ЦСКА проведет товарищеский матч с действующим чемпионом Ирландии по футболу «Дандолком».

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Как сообщается на официальной странице «Дандолка» в Facebook, встреча пройдет в испанском Кампоаморе 24 января. Также «Дандолк» сыграет с румынским клубом ЧФР (Клуж) 22 января.

ЦСКА выйдет из отпуска 14 января. Первый официальный матч после зимней паузы армейцы проведут в начале марта дома с екатеринбургским «Уралом» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
ЦСКА теперь клуб-олигарх
Во время загрузки произошла ошибка.
23 декабря 2019© Ньюстюб
Дандолк
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
Очей очарование: красотки года, которые скрасят ваш новогодний досуг
«Канада будет мстить»: что пишут в Америке о финале МЧМ
Сколько Загитова, Медведева и другие зарабатывают в шоу
«Бавария» нашла замену Мануэлю Нойеру: трансферы и слухи дня
«Барселона» не смогла обыграть аутсайдера в чемпионате Испании
Российская лыжница стала второй в общем зачете «Тур де Ски»
Серена Уильямс призналась в любви к российской теннисистке
Шведские фанаты повалили статую Златана Ибрагимовича (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь