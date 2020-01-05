Мещеряков: «Локомотив» рассчитывает, что тренерский штаб исправит ситуацию в РПЛ

Все самое важное из мира спорта в уходящем году

«Меня удивило столь активное обсуждение позиций главного тренера “Локомотива” в праздничные дни, видимо, кому-то дома не приготовили оливье. Считаю необходимым напомнить: у Юрия Павловича действующий контракт, и уже через 10 дней под руководством тренерского штаба начнется первый сбор команды, — сказал Мещеряков. — Все понимают, что последние результаты нельзя назвать удовлетворительными, а задачи, поставленные на первую часть сезона, не выполнены. Поэтому мы рассчитываем, что работа на сборах позволит исправить текущее положение дел».