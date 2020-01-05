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5 января, источник: ТАСС

Мещеряков: «Локомотив» рассчитывает, что тренерский штаб исправит ситуацию в РПЛ

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб «Локомотив» рассчитывает, что тренерский штаб команды благодаря работе на сборах сумеет исправить нынешнее турнирное положение в чемпионате России. Об этом ТАСС заявил председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее в ряде каналов в Telegram сообщалось о возможном уходе нынешней зимой с поста главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.

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«Меня удивило столь активное обсуждение позиций главного тренера “Локомотива” в праздничные дни, видимо, кому-то дома не приготовили оливье. Считаю необходимым напомнить: у Юрия Павловича действующий контракт, и уже через 10 дней под руководством тренерского штаба начнется первый сбор команды, — сказал Мещеряков. — Все понимают, что последние результаты нельзя назвать удовлетворительными, а задачи, поставленные на первую часть сезона, не выполнены. Поэтому мы рассчитываем, что работа на сборах позволит исправить текущее положение дел».

«Локомотив» занимает пятое место в чемпионате России, в 19 матчах набрав 34 очка.

Нынешний контракт с Семиным рассчитан до конца июня. Под руководством Семина железнодорожники впервые с 2004 года выиграли чемпионат России в 2018 году и два года подряд играли в групповой стадии Лиги чемпионов (2018, 2019).

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