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13:53 (мск), источник: Фонтанка

СМИ: Капитан «Зенита» Бранислав Иванович не будет продлевать контракт с клубом

Защитник и капитан петербургского «Зенита» Бранислав Иванович покинет клуб после окончания сезона 2019−2020, пишет Sportska Сentrala. Действующее соглашение 35-летнего игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до лета наступившего года.

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Как пишет издание Sportska Centrala, Иванович мечтал о новом двухлетнем контракте на условиях оплаты в 3,3 млн евро за сезон.

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Но, вероятно, учитывая возраст, получил предложение лишь на год + год с уменьшением зарплаты. После этого переговоры были прекращены. Уже летом защитник может стать свободен в выборе обстановки.

Бранислав Иванович родился 22 февраля 1984 года в Сремска-Митровице. В Сербии выступал за «Срем» и ОФК. В 2006-м Иванович присоединился к московскому «Локомотиву», за который отыграл два сезона. В 2008 году перешел в «Челси», в составе которого стал двукратным чемпионом Премьер-лиги, трехкратным обладателем Кубка Англии, обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА. Иванович дважды признавался лучшим футболистом Сербии. 1 февраля 2017-го присоединился к «Зениту». С тех пор он провел в футболке клуба 115 матчей при 11 забитых голах.

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