СМИ: Капитан «Зенита» Бранислав Иванович не будет продлевать контракт с клубом

Но, вероятно, учитывая возраст, получил предложение лишь на год + год с уменьшением зарплаты. После этого переговоры были прекращены. Уже летом защитник может стать свободен в выборе обстановки.

Бранислав Иванович родился 22 февраля 1984 года в Сремска-Митровице. В Сербии выступал за «Срем» и ОФК. В 2006-м Иванович присоединился к московскому «Локомотиву», за который отыграл два сезона. В 2008 году перешел в «Челси», в составе которого стал двукратным чемпионом Премьер-лиги, трехкратным обладателем Кубка Англии, обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА. Иванович дважды признавался лучшим футболистом Сербии. 1 февраля 2017-го присоединился к «Зениту». С тех пор он провел в футболке клуба 115 матчей при 11 забитых голах.