«Оренбург» объявил о подписании воспитанника «Барселоны» Силлы

В турнирной таблице чемпионата России «Оренбург» занимает 14-е место. В активе подопечных Константина Емельянова, который в декабре заменил на тренерской скамье команды Владимира Федотова, 19 очков после 18 матчей. Лидирует в чемпионате «Зенит», набравший 45 очков.