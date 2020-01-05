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5 января, источник: Чемпионат.com

«Оренбург» объявил о подписании воспитанника «Барселоны» Силлы

Сенегальский нападающий Мамаду Силла стал игроком «Оренбурга», сообщает клуб в своём «твиттере».

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В турнирной таблице чемпионата России «Оренбург» занимает 14-е место. В активе подопечных Константина Емельянова, который в декабре заменил на тренерской скамье команды Владимира Федотова, 19 очков после 18 матчей. Лидирует в чемпионате «Зенит», набравший 45 очков.

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