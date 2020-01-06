Смоловым снова заинтересовались в Европе

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По информации источника, в услугах форварда заинтересован «Эспаньол».

В стане испанского клуба надеются завершить трансфер до 12 января. При этом Смолов не является приоритетным вариантом для «Эспаньола»: в первую очередь боссы команды попытаются договориться с Раулем де Томасом из португальской «Бенфики».

Российский форвард не раз имел возможность уехать играть за границу. Так, в декабре в шоу «КраСава» он показал распечатку официального предложения от одного из китайских клубов. В случае трансфера Смолов получил бы зарплату в размере 7,5 миллиона евро в год, длительность контракта составила бы три года.