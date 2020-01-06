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13:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Смоловым снова заинтересовались в Европе

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России по футболу Федор Смолов в скором времени может уехать в чемпионат Испании. Об этом пишет издание Diariolagrada.

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По информации источника, в услугах форварда заинтересован «Эспаньол».

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В стане испанского клуба надеются завершить трансфер до 12 января. При этом Смолов не является приоритетным вариантом для «Эспаньола»: в первую очередь боссы команды попытаются договориться с Раулем де Томасом из португальской «Бенфики».

Российский форвард не раз имел возможность уехать играть за границу. Так, в декабре в шоу «КраСава» он показал распечатку официального предложения от одного из китайских клубов. В случае трансфера Смолов получил бы зарплату в размере 7,5 миллиона евро в год, длительность контракта составила бы три года.

Кроме того, у нападающего было несколько вариантов с английскими клубами, когда он еще выступал за «Краснодар». Однако летом 2018-го Смолов пополнил состав «Локомотива», за который выступает до сих пор. В составе московского клуба он выиграл Кубок и Суперкубок России.

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20 декабря 2019© Ньюстюб
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