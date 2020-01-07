«Динамо» объявило о подписании контракта со Скопинцевым на 4,5 года
Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о переходе защитника Дмитрия Скопинцева из «Краснодара».
Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о переходе защитника Дмитрия Скопинцева из «Краснодара».
Соглашение между
«С возвращением, Дмитрий!» — говорится в сообщении столичного клуба, за который Дмитрий выступал на молодёжном уровне.
В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в пяти матчах Российской