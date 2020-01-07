Текущие события
Футбол. Зарубежный
6.01
Болонья
Фиорентина
11
Футбол. Зарубежный
6.01
Милан
Сампдория
00
Футбол. Зарубежный
6.01
Ювентус
Кальяри
40
Футбол. Зарубежный
6.01
Аталанта
Парма
50
Футбол. Зарубежный
6.01
Лечче
Удинезе
01
Футбол. Зарубежный
6.01
Наполи
Интер
13
Все события
Фоторепортажи
11Российские хоккеисты проиграли американцам на молодежном ЧМ
7Российская молодежка разгромила Канаду на ЧМ
13:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» объявило о подписании контракта со Скопинцевым на 4,5 года

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о переходе защитника Дмитрия Скопинцева из «Краснодара».

Наверх

Соглашение между бело-голубыми и 22-летним футболистом рассчитано на 4,5 года — до окончания сезона-2023/2024.

«С возвращением, Дмитрий!» — говорится в сообщении столичного клуба, за который Дмитрий выступал на молодёжном уровне.

Скопинцев перешёл в «Краснодар» в феврале 2019 года, сумма трансфера составила € 4,4 млн.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (в двух — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с краснодарским клубом действует до лета 2023 года. Ранее Скопинцев выступал также за «РБ Лейпциг», «Лиферинг» и «Балтику».

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Новая жена Алдонина восхититила пользователей соцсетей!
Нулевая премьера Златана и первый хет-трик Роналду в серии А
Ларионов обвинил МХЛ в коррупции и прошелся по «Матч ТВ»
Ужас Клебо продолжается. Большунов может забрать Кубок мира
Зверский дебют Ковальчука. Лупил соперников, отдал голевой пас
Россиянин признан второй звездой дня в НХЛ
Слуцкий ответил на обвинения со стороны игрока «Витесса»
Уткин раскритиковал комментаторов финала Россия — Канада
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь