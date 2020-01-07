«Динамо» объявило о подписании контракта со Скопинцевым на 4,5 года

Соглашение между бело-голубыми и 22-летним футболистом рассчитано на 4,5 года — до окончания сезона-2023/2024. «С возвращением, Дмитрий!» — говорится в сообщении столичного клуба, за который Дмитрий выступал на молодёжном уровне.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (в двух — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с краснодарским клубом действует до лета 2023 года. Ранее Скопинцев выступал также за «РБ Лейпциг», «Лиферинг» и «Балтику».