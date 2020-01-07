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7 января, источник: Спорт РИА Новости

Ильин перешел из «Урала» в «Ахмат»

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Форвард Владимир Ильин пополнил ряды «Ахмата», сообщается на сайте грозненского футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с 27-летним футболистом рассчитано на 3,5 года. Ильин начнет зимние подготовительные сборы с «Ахматом» в Турции 8 января.

Ильин начал текущий сезон в составе екатеринбургского «Урала», в составе которого всего провел 86 матчей во всех турнирах и забил 16 мячей.

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