Ильин перешел из «Урала» в «Ахмат»
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Форвард Владимир Ильин пополнил ряды «Ахмата», сообщается на сайте грозненского футбольного клуба.
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Форвард Владимир Ильин пополнил ряды «Ахмата», сообщается на сайте грозненского футбольного клуба.
Соглашение с 27-летним футболистом рассчитано на 3,5 года. Ильин начнет зимние подготовительные сборы с «Ахматом» в Турции 8 января.
Ильин начал текущий сезон в составе екатеринбургского «Урала», в составе которого всего провел 86 матчей во всех турнирах и забил 16 мячей.