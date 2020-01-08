«Тамбов» объявил об уходе Муйвы и Мухаммеда
«Тамбов» на официальном сайте объявил о расставании с нигерийскими полузащитниками Олабираном Муйвой и Усманом Мухаммедом.
«Тамбов» на официальном сайте объявил о расставании с нигерийскими полузащитниками Олабираном Муйвой и Усманом Мухаммедом.
Российский клуб расторг трудовые соглашения с футболистами по обоюдному согласию, поблагодарил их за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей карьере.
Ранее сообщалось, что Муйва подписал с киевским «Динамо» контракт сроком на 3,5 года.
Муйва перешёл в «Тамбов» летом 2018 года из минского «Луча» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек принял участие в восьми матчах Российской
Мухаммед стал игроком «Тамбова» летом 2019 года, перебравшись в клуб из «Пюника» на правах свободного агента. В этом сезоне 25-летний нигериец провёл один матч в чемпионате России, проведя на поле 25 минут.