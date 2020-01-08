«Тамбов» объявил об уходе Муйвы и Мухаммеда

Российский клуб расторг трудовые соглашения с футболистами по обоюдному согласию, поблагодарил их за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Ранее сообщалось, что Муйва подписал с киевским «Динамо» контракт сроком на 3,5 года.

Муйва перешёл в «Тамбов» летом 2018 года из минского «Луча» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги (0 — в основном составе), в которых забил один гол и получил две жёлтые карточки.