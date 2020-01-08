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18:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ростов» сделал заявление о причинах разрыва контракта с Сигурдссоном

«Ростов» в своем Instagram опубликовал заявлении по поводу сообщений о бывшем капитаном команды Рагнаре Сигурдссоне.

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Источник: Спорт-Экспресс

— 8 января в СМИ появилась порочащая информация об экс-капитане футбольного клуба «Ростов» Рагнаре Сигурдссоне, — говорится в сообщении. — Сведения о якобы «серьезных проблемах с алкоголем» у игрока не соответствуют действительности. За почти два года выступлений в «Ростове» Рагнар показал себя как большой профессионал и человек, на которого всегда можно положиться в тяжелой ситуации. Именно поэтому в этом сезоне он носил капитанскую повязку. Благодаря успешной игре, исландский футболист также вошел в состав символической сборной отбора Евро-2020. Контракт с капитаном был расторгнут по его просьбе. Мы пошли навстречу Сигурдссону, поскольку высоко ценим его самоотдачу в каждом матче и человеческие качества. Хотим предостеречь СМИ от распространения непроверенной информации.

2 января «Ростов» объявил о расторжении контракта с защитником по согласию сторон. 32-летний исландец стал игроком «Ростова» в январе 2018 года. В общей сложности он отыграл 53 матча за дончан, а с начала сезона-2019/20 был капитаном команды.

В нынешнем сезоне на счету Сигурдссона 13 матчей в РПЛ. В России он также защищал цвета «Краснодара» и «Рубина».

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