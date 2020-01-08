«Ростов» сделал заявление о причинах разрыва контракта с Сигурдссоном
«Ростов» в своем Instagram опубликовал заявлении по поводу сообщений о бывшем капитаном команды Рагнаре Сигурдссоне.
«Ростов» в своем Instagram опубликовал заявлении по поводу сообщений о бывшем капитаном команды Рагнаре Сигурдссоне.
— 8 января в СМИ появилась порочащая информация об
2 января «Ростов» объявил о расторжении контракта с защитником по согласию сторон. 32-летний исландец стал игроком «Ростова» в январе 2018 года. В общей сложности он отыграл 53 матча за дончан, а с начала сезона-2019/20 был капитаном команды.
В нынешнем сезоне на счету Сигурдссона 13 матчей в РПЛ. В России он также защищал цвета «Краснодара» и «Рубина».