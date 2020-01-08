Sky Sports: Абрамович является поклонником игры Чалова

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По информации СМИ, владелец лондонской команды Роман Абрамович является поклонником игры 21-летнего российского футболиста.

Ранее появилась информация, что «Челси» хочет усилить атакующую линию своей команды, так зимой клуб скорее всего покинут форварды Оливье Жиру и Миши Батшуайи.

Одним из кандидатов стал нападающий «Лиона» Мусса Дембеле, но французский клуб заблокировал этот трансфер. «Челси» все еще следит за нападающим ЦСКА Чаловым, которым летом интересовался «Кристал Пэлас» и «Брайтон».