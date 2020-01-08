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20:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Sky Sports: Абрамович является поклонником игры Чалова

Нападающий ЦСКА Федор Чалов входит в шорт-лист «Челси», утверждает Sky Sports.

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Источник: Reuters

По информации СМИ, владелец лондонской команды Роман Абрамович является поклонником игры 21-летнего российского футболиста.

Ранее появилась информация, что «Челси» хочет усилить атакующую линию своей команды, так зимой клуб скорее всего покинут форварды Оливье Жиру и Миши Батшуайи.

Одним из кандидатов стал нападающий «Лиона» Мусса Дембеле, но французский клуб заблокировал этот трансфер. «Челси» все еще следит за нападающим ЦСКА Чаловым, которым летом интересовался «Кристал Пэлас» и «Брайтон».

В текущем сезоне Чалов провел 27 матчей за армейцев, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач. Его контракт с москвичами действует до 30 июня 2022-го. Портал transfermarkt.de оценивает россиянина в 16 миллионов евро.

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