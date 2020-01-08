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21:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фернанду не вернется в «Спартак»

В начале января появилась информация, что «Бэйцзин Гоань» не намерен выкупать права на экс-хавбека «Спартака» Фернанду, хотя летом такое условие было заложено в арендный договор между клубами.

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Источник: Спорт-Экспресс

По данным «СЭ», юридических оснований для подобного сценария у китайцев нет. Пекинская команда должна в обязательном порядке выплатить красно-белым оставшиеся 9 с миллионов евро, тогда как аренда бразильца стоила более 5 миллионов.

Дело в том, что в соглашении есть пункт, согласно которому аренда становится полноценным трансфером, если Фернанду сыграет хотя бы по одной минуте в двух матчах за «Бэйцзин», опорник же выходил на поле в семи встречах. При этом в «Спартак» не поступало никаких уведомлений от «Гоаня» о намерениях вернуть 27-летнего полузащитника в Москву. (Вячеслав Короткин).

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