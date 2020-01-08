Тарасов отправится на сборы с «Рубином»
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поедет на сборы с «Рубином», сообщает metaratings.
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поедет на сборы с «Рубином», сообщает metaratings.
Согласно информации источника, после завершения сборов главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий примет решение, подписывать ли контракт с 32-летним хавбеком.
Напомним, контракт Тарасова с «Локомотивом» истёк летом минувшего года. С того времени полузащитник находится без клуба.
Тарасов является воспитанником московского «Спартака», однако за первую команду
В турнирной таблице чемпионата России «Рубин» занимает 13-е место. В активе команды из Казани 19 очков после 19 туров.