Текущие события
Футбол. Зарубежный
6.01
Милан
Сампдория
00
Футбол. Зарубежный
6.01
Ювентус
Кальяри
40
Футбол. Зарубежный
6.01
Лечче
Удинезе
01
Футбол. Зарубежный
6.01
Наполи
Интер
13
Футбол. Зарубежный
10.01
Ренн
Марсель
Футбол. Зарубежный
10.01
Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
11Российские хоккеисты проиграли американцам на молодежном ЧМ
22:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матчи 21-го тура РПЛ будут посвящены памяти капитана «Спартака» Нетто

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Матчи 21-го тура чемпионата России среди команд премьер-лиги будут посвящены памяти капитана московского «Спартака» и сборной СССР 1950−1960-х годов Игоря Нетто, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается, такое решение принял исполком РФС по предложению председателя комитета ветеранов РФС Александра Мирзояна. Матчи 21-го тура РПЛ пройдут с 7 по 9 марта. Ранее в нынешнем сезоне матчи 13-го и 14-го туров РПЛ были посвящены 90-летию со дня рождения вратаря «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина.

В четверг, 9 января, когда исполнится 90 лет со дня рождения Игоря Нетто, ветераны отечественного футбола возложат цветы на могилу чемпиона Игр-1956 в Мельбурне и чемпиона Европы-1960, а в манеже «Спартака» в Сокольниках пройдет матч между ветеранами «красно-белых» и ветеранами сборной СССР/России. В составе обеих команд на поле появятся звёзды отечественного футбола разных лет, такие как Анзор Кавазашвили, Вагиз Хидиятуллин, Юрий Ковтун, Александр Мирзоян и Егор Титов.

Затем на стадионе «Спартака» пройдет вечер памяти Нетто, в котором примут участие его родные и близкие, футболисты, их жены и вдовы. Перед собравшимися выступит Владимир Пресняков-старший, а само мероприятие проведет спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе.

Нетто выступал за «Спартак» с 1949 по 1966 год и стал пятикратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958, 1962) и трехкратным обладателем Кубка страны (1950, 1958, 1963) в его составе.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
Очей очарование: красотки года, которые скрасят ваш новогодний досуг
Сборная России вернулась в Германию. Год назад здесь была феерия
Неймар не включил Роналду в топ-5 игроков мира
Илья Ковальчук разбушевался в новом клубе (видео)
ЦСКА седьмой раз подряд обыграл в гостях московское «Динамо»
Sky Sports: Абрамович является поклонником игры Чалова
Бывший футболист АПЛ уклонился от пули во время нападения
Фернанду не вернется в «Спартак»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь