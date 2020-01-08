Матчи 21-го тура РПЛ будут посвящены памяти капитана «Спартака» Нетто

Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается, такое решение принял исполком РФС по предложению председателя комитета ветеранов РФС Александра Мирзояна. Матчи 21-го тура РПЛ пройдут с 7 по 9 марта. Ранее в нынешнем сезоне матчи 13-го и 14-го туров РПЛ были посвящены 90-летию со дня рождения вратаря «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина.

В четверг, 9 января, когда исполнится 90 лет со дня рождения Игоря Нетто, ветераны отечественного футбола возложат цветы на могилу чемпиона Игр-1956 в Мельбурне и чемпиона Европы-1960, а в манеже «Спартака» в Сокольниках пройдет матч между ветеранами «красно-белых» и ветеранами сборной СССР/России. В составе обеих команд на поле появятся звёзды отечественного футбола разных лет, такие как Анзор Кавазашвили, Вагиз Хидиятуллин, Юрий Ковтун, Александр Мирзоян и Егор Титов.

Затем на стадионе «Спартака» пройдет вечер памяти Нетто, в котором примут участие его родные и близкие, футболисты, их жены и вдовы. Перед собравшимися выступит Владимир Пресняков-старший, а само мероприятие проведет спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе.