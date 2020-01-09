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10:31 (мск), источник: Газета.Ру

Война не помеха: «Спартак» не отменит сбор в Эмиратах

Московский «Спартак» не стал переносить зимний сбор из Объединенных Арабских Эмиратов и не отказался от участия в предсезонном турнире в этой стране, экс-форвард московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов может стать игроком «Урала», а чемпион страны в составе «Локомотива» Дмитрий Тарасов отправляется к Леониду Слуцкому.

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Источник: РИА "Новости"

Сборы «Спартака»

Сложная обстановка на Ближнем Востоке, где сначала американцы убили иранского генерала Касема Сулеймани, считающегося США террористом, а затем уже Иран ответил ракетным обстрелом двух американских баз в Ираке, может повлиять на планы российских футбольных клубов.

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Впрочем, московский «Спартак» пока не рассматривает возможность переноса своего сбора в Объединенных Арабских Эмиратах, запланированного этой зимой. Данную информацию распространил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на представителей клуба.

Красно-белые также должны принять участие в Кубке Париматч Премьер, где также задействованы московский «Локомотив», «Ростов» и сербский «Партизан» из Белграда. Турнир намечен на январь.

Другой новостью из «Спартака» стало отсутствие предложения о продлении контракта парагвайскому универсалу Лоренсо Мельгарехо, чье соглашение с клубом истекает летом этого года, по окончании сезона.

«Пока не общался с Томасом Цорном. Новый контракт Лоренсо “Спартак” еще не предлагал. Думаю, слова Мельгарехо — это его выводы из общения с Цорном или кем-то еще из руководства. Надеюсь, вскоре мы сядем за стол переговоров и обсудим этот вопрос», — рассказал агент футболиста Хуан Апплеярд.

29-летний парагваец выступает за «Спартак» уже на протяжении четырех полных лет, а в нынешнем сезоне он провел в Российской премьер-лиге 11 матчей, в которых отметился одним точным ударом.
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Жамалетдинов вместо Ильина

Потерявший перешедшего накануне в грозненский «Ахмат» нападающего Владимира Ильина «Урал» в качестве возможной замены видит воспитанника московского ЦСКА Тимура Жамалетдинова.

8 января стало известно, что 22-летний форвард отправится на сбор с екатеринбургским клубом и попробует доказать главному тренеру Дмитрию Парфенову свою состоятельность и необходимость для «шмелей».

Жамалетдинов последний год выступал в Польше за местный «Лех», но если за вторую половину прошлого сезона он принял участие в семи матчах чемпионата, отметившись одним голом, то в кампании-2019/20 лишь дважды выходил на поле в играх польской лиги, проведя на газоне в сумме 20 минут и не отметившись результативными действиями.

Так что ничего удивительного в разрешении футболисту со стороны «Леха» отправиться на тренировочный сбор с российским клубом нет.

Напомним, Жамалетдинов имеет в своем активе четыре мяча за ЦСКА в Российской премьер-лиге, а также гол на групповой стадии Лиги чемпионов. Сам нападающий, уходя в «Лех», жаловался на тренеров, которые не давали ему достаточно шансов проявить себя.

Тогда же Жамалетдинов говорил, что он ничем не хуже Федора Чалова. Правда, тот стал в итоге в прошлом сезоне лучшим бомбардиром российского чемпионата, а вот у Тимура дела в карьере идут не лучшим образом.

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Возвращение Тарасова

Еще одной интересной новостью стала информация о поездке на сбор с казанским «Рубином» Дмитрия Тарасова. 32-летний опорный полузащитник постарается убедить только что принявшего команду Леонида Слуцкого в том, что в состоянии помочь в решении амбициозных задач.

Тарасов выигрывал с «Локомотивом» чемпионат и Кубок страны и вообще долгое время являлся одним из клубных символов, однако по итогам прошлого сезона покинул команду, так как его контракт не был продлен.

Сам экс-футболист сборной России проиграл конкуренцию Гжегожу Крыховяку и Дмитрию Баринову, но проблема расставания с ним была в тяжбе, устроенной из-за того, кто должен оплачивать лечение.

В итоге арбитражные органы постановили, что расходы за операцию Дмитрия лежат на клубе, а сам Тарасов всю первую половину сезона восстанавливался и вот теперь, видимо, готов вернуться на поле.

В «Локомотиве» воспитанник московского «Спартака» провел девять лет, сыграв за это время в футболке «железнодорожников» в 153 матчах РПЛ, забив 11 мячей.

Интересно, что главный тренер «Локо» Юрий Семин всегда положительно отзывался о своем бывшем подопечном и вроде бы был не слишком доволен тем, как с ним расстался клуб, хотя и сам больше не видел игрока в своих схемах.

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«Спартак» проиграл «Ростову», а фанаты ушли с трибун
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