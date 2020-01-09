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14:11 (мск), источник: Vesti.kz

«В РПЛ может перейти еще пара казахстанцев». Российский агент — об интересе «Локомотива» к Исламхану и игре Зайнутдинова

Российский агент Олег Шигаев в интервью корреспонденту Vesti.kz сделал прогноз на то, сколько игроков сборной Казахстана в зимнее межсезонье переедет в российские клубы. Также он высказался о возможном трансфере Бауыржана Исламхана в «Локомотив» и оценил игру Бахтиера Зайнутдинова в «Ростове».

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Источник: AP 2019

— Олег, ряд футболистов из Казахстана собрались играть в России. Это Исламхан, Аймбетов и Муртазаев. Как думаете, кто-нибудь в итоге окажется там?
— Разговоров много в связи с новым лимитом, но пока лишь Куат подписал контракт с «Оренбургом». Думаю, этой зимой возможны еще один-два перехода казахстанских футболистов в российские клубы. В целом могу сказать, что с каждым трансферным окном в России будет все больше и больше ваших игроков, как и россиян в Казахстане.

— «Оренбург» обратил внимание на игроков из КПЛ в связи с удачной игрой Деспотовича?
— Не думаю, что это причина. «Оренбург» всегда следил за футболистами из Казахстана. Был интерес еще к нескольким игрокам, но в силу амбиций «Оренбург» им неинтересен, хотя я бы согласился на их месте. Хороший шаг, чтобы показать себя в России. Тот же Деспотович — отличный пример.

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— Исламхан в «Локомотиве». Теоретически потянул бы он уровень «железнодорожников»?
— Сомневаюсь, что «Локо» им интересовался. Посмотрите, сколько игроков у «железнодорожников» в центре поля.

— Что думаете об удачной игре Зайнутдинова?
— Мне он всегда нравился. Видел его выступления в «Астане» и вживую наблюдал игру Зайнутдинова за сборную как раз перед переходом в «Ростов». У него есть качества, благодаря которым он может играть не только в «Ростове». Главное — травм избежать. Хороший возраст. Все зависит от него самого. А если учесть, что это один из немногих последних трансферов казахстанских игроков в Россию и пока удачный, то Зайнутдинов может послужить неким катализатором, чтобы российские клубы еще больше смотрели на ваш рынок.

— Клиент вашего агентства Валерий Кичин из Кыргызстана мог бы играть на правах местного в Казахстане. Этот вариант реален? Или ему интересней в минском «Динамо»?
— Трансферы любят тишину. Но почва под этим есть.

— Если не ошибаюсь, вы также работаете в клубе ФНЛ. Футболисты оттуда могли бы рассмотреть варианты выступления в КПЛ в связи с отменой лимита в Казахстане? И наоборот — казахстанские футболисты могли бы в первом дивизионе играть?
— Если вы о «Чайке», то я являюсь советником спортивного директора и руководителя клуба по вопросам комплектования команды. Это мои друзья. В «Чайке» собрался хороший и амбициозный коллектив. Есть игроки, которыми уже интересуются в премьер-лиге. А если есть интерес в России, то логично, что эти ребята могут быть интересны и в Казахстане.

Если же говорить об обратном пути, то на сегодняшний день в вашей премьер-лиге зарплаты намного выше. В «Чайке» все скромно — берем другим. Если говорить о бюджете, то он один из самых небольших в ФНЛ. Без шуток. В будущем, зная амбиции президента Андрея Ивановича Чайки, клуб хочет добиться серьезных успехов. Почему нет?

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