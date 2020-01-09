Уткин оценил вероятность возвращения Тарасова к карьере уровня клуба РПЛ в 10 процентов
Известный блогер Василий Уткин поделился мнением по поводу того, что бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поедет на сборы с «Рубином».
Известный блогер Василий Уткин поделился мнением по поводу того, что бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поедет на сборы с «Рубином».
«Сразу скажу, что вероятность возвращения Дмитрия к футбольной карьере уровня клуба РПЛ я бы оценил процентов в 10. Для успеха такой акции нужны не только физические кондиции — тут вряд ли есть непоправимые проблемы, — а критическое отношение к себе, высокая мотивация. Тарасов, с его словами о политической карьере и вообще верой в собственную значимость, не очень похоже, чтоб был на это способен. Любопытен другой аспект. Наверняка не сильно оптимистичнее меня рассматривая перспективы возрождения Тарасова, “Рубин”, тем не менее, на