Руководителем российских футбольных судей назначили иностранца
Венгр Виктор Кашшаи возглавил департамент судейства Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщается на сайте организации.
Венгр Виктор Кашшаи возглавил департамент судейства Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщается на сайте организации.
Президент РФС Александр Дюков назвал 44-летнего Кашшаи одним из самых известных судей в мире. «Уверен, что он сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства», — посчитал он.
До этого департамент судейства возглавлял Александр Егоров. В декабре прошлого года он покинул этот пост по собственному желанию.
С Егоровым связано несколько скандалов в российском футболе. В частности, президент московского ЦСКА Евгений Гинер призвал уволиться Егорова. Он назвал его негодяем и посчитал, что ему лучше застрелиться.