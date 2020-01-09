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9 января, источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА подписал контракт с белорусским нападающим Ильей Шкуриным

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА на своем сайте сообщил о переходе белорусского нападающего Ильи Шкурина.

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Игрок успешно прошел медобследование. Контракт с 20-летним форвардом молодежной сборной Белоруссии рассчитан на 4,5 года.

Шкурин стал лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии-2019 в составе клуба «Энергетик-БГУ», забив 19 голов в 26 матчах. Ранее СМИ сообщали, что 20-летний форвард перешел в брестское «Динамо» на правах свободного агента после расторжения контракта с «Энергетиком».

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