ЦСКА подписал контракт с белорусским нападающим Ильей Шкуриным

Игрок успешно прошел медобследование. Контракт с 20-летним форвардом молодежной сборной Белоруссии рассчитан на 4,5 года.

Шкурин стал лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии-2019 в составе клуба «Энергетик-БГУ», забив 19 голов в 26 матчах. Ранее СМИ сообщали, что 20-летний форвард перешел в брестское «Динамо» на правах свободного агента после расторжения контракта с «Энергетиком».