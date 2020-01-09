Источник: «Рубин» предложил контракт бывшему форварду «Манчестер Сити» Бони

Источник: Спорт-Экспресс

31-летний ивуарийский футболист в интервью журналистам рассказал о том, что получил предложение от казанцев.

Бони является свободным агентом. Во время интервью агент позвонил футболисту. Беседа продлилась несколько минут.

«Еще одно предложение — от “Рубина” из Казани», — приводит слова Бони The Athletic после его телефонного разговора. — Я никогда там не был. Мне приходилось играть против «Краснодара».

«Мое отношение к России? Даже не знаю. Один из моих лучших друзей — Сейду Думбья, так он выступал за ЦСКА. У меня есть и другие знакомые, которые тоже играли в России».

«В России холодно (смеется)! Когда мне рассказывали о России, то сразу говорили о погоде — там прохладно! Не знаю, какой вариант предпочту: Турция или Россия. Все зависит от меня. Вместе с агентом и семьей решим, что из этого будет лучшим».