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9 января, источник: Спорт-Экспресс

Источник: «Рубин» предложил контракт бывшему форварду «Манчестер Сити» Бони

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Суонси» Вильфрид Бони может стать игроком «Рубина», сообщает The Athletic.

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Источник: Спорт-Экспресс

31-летний ивуарийский футболист в интервью журналистам рассказал о том, что получил предложение от казанцев.

Бони является свободным агентом. Во время интервью агент позвонил футболисту. Беседа продлилась несколько минут.

«Еще одно предложение — от “Рубина” из Казани», — приводит слова Бони The Athletic после его телефонного разговора. — Я никогда там не был. Мне приходилось играть против «Краснодара».

«Мое отношение к России? Даже не знаю. Один из моих лучших друзей — Сейду Думбья, так он выступал за ЦСКА. У меня есть и другие знакомые, которые тоже играли в России».

«В России холодно (смеется)! Когда мне рассказывали о России, то сразу говорили о погоде — там прохладно! Не знаю, какой вариант предпочту: Турция или Россия. Все зависит от меня. Вместе с агентом и семьей решим, что из этого будет лучшим».

Форвард выступал за «Манчестер Сити» с 2015 по 2017. Бони также играл за пражскую «Спарту», «Витесс», «Стоук Сити». Форвард выступал на правах аренды за катарский «Аль-Араби» с января по июнь 2019-го.

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